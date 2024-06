Skocia ndeshet me Hungarinë në “MHPArena”” të Shtutgartit. Skocezët renditen në vendin e tretë me 1 pikë ndërsa hungarezët në vendin e fundit pa pikë.

Të dyja skuadrat kërkojnë fitoren për të marrë vendin e tretë, i cili mund t’i kualifikojnë në 1/16.

Skocia: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Adams, McGinn

Hungaria: Gulácsi, Dardai, Orban, Botka, Kerkez, Styles, Schafer, Bolla, Sallai, Szoboszlai, Varga

NDESHJA LIVE

90′ +10. GOL! Kundërsulm i shpejtë i hungarezëve. Në sekondat e fundit shënon Csoboth.

90′ Përfundon koha e rregullt. 10 minuta shtesë.

77’ Skocia zëvendëson John McGinn dhe Che Adams me Lawrence Shankland dhe Stuart Armstrong

76’ VAR vendos që nuk është penallti. Attila Szalai dhe Martin Ádám zëvendësojnë Márton Dárdai dhe Vargan

75’ Kerkez kroson për Adam, ai për Szoboszlai, i cili driblon disa mbrojtës skocezë. Arbitri fishkëllen për një faull në sulm nga kapiteni hungarez.

74’ Duartrokitje në të gjithë stadiumin, ndërsa Vargas niset me barelë jashtë fushe.

72’ Shqetësim i vërtetë për Vargën. Duket sikur Gunn ka goditur lojtarin e tij Ralston. Varga u ul në mënyrë të paksa të vështirë me shpinë. Varga duket se po “përplasej” me Hanley, por asgjë nuk dukej e parregullt.

69′ Përplasje në zonë, Varga ndodhet në tokë, i rrethuar nga shokët e skuadrës pët të mos parë kamerat dhe publiku se çfarë po ndodh

68′ Hanley hedh Sallain në krahun e majtë. Goditje e lirë. Szoboszlai e fut në kuti. Varga, Ralston dhe Gunn të gjithë bashkohen në një trokitje të neveritshme. Hajde fiziotët.

59’ McGinn tenton me një goditje të fortë në krahun e djathtë. Është vetëm McTominay në afërsi të zonës, por nuk e arrin dot topin. Ndoshta rasti më i mirë për skocezët.

57’ Aksione kryesisht individuale, por skuadrat nuk kanë ide të qarta për sulmin e portave kundërshtare.

54’ Robertson fiton topin dhe e dërgon tek Adams në krahun e majtë. Adams e merr topin dhe synon të gjuajë lart- djathtas. Është gjuajtja e parë në portë nga skocezët sonte.

51’ Skocezët po “imitojnë” hungarezët në pjesën e parë. Ndërhyrje të ashpra ndaj kundërshtarëve të tyre. McTominay shkel këmbën e Dardai dhe ndëshkohet me të verdhë. Nëse Skocia kualifikohet ai nuk do të mund të luajë në 1/16 pasi do të jetë i pezulluar.

47’ Lojë disi e rrezikshme nga skocezët. Këpuca e Ralston është e lartë, ndaj Kerkez. Arbitri vendos ta falë skocezin dhe mjaftohet vetëm me një këshillim.

46′ Nuk ka zëvendësime nga trajnerët.

45’+1 Szoboszlai në sekondat e fundit tenton nga 26 metra, por pa rrezik.

45′ Një minutë shtesë!

40′ Goditje dënimi për hungarezët pas një ndërhyrje të gabuar ndaj Vargas. Szoboszlai lehësisht dërgon një top tek Orban, i cili e godet, por shkon jashtë. Noshta rasti më i mirë për hungarezët.

35’ Sallai tenton në një përpjekje të gjatë nga 25 metra. Hungaria ka filluar të tregojë pse janë 12 vende mbi Skocinë në renditjen e FIFA-s duke qenë prej minutash më konkretë në sulmet e tyre.

27’ Orban ndëshkohet me të verdhë pasi ndërhyn në mënyrë të gabuar ndaj McGinn. Goditja e lirë kryehet nga Gilmour, por “pastrohet” lehtësisht nga hungarezët. Kerkez fiton një goditje nga këndi në të majtë, pasi Ralston largon topin.

23’ Kerkez ishte shumë me fat që i shpëtoi një kartoni të verdhë, pasi rrëzoi McGinn, i cili ishte gati të depërtonte në zone.

18’ Styles ndërhyn ndaj McGinn në një mënyrë të ashpër. Është e disata herë që hungarezët ndërhyjnë me ashpërsi dhe kësaj herë arbiti ndëshon me të verdhë Styles.

16’ Skocia kontrollon me qetësi topin në mesfushë. Hungaria më shumë pret skocezët dhe duket se prioritet ka të mos pësojë gol. Kjo taktikë hungareze është parë dhe në dy ndeshjet e para.

14’ Një goditje dënimi për Hungarinë në krahun e majtë. Të gjithë rreshtohen në buzë të zonë së reptësisë së Skocisë. Szoboszlai godet lehtësisht dhe topi përfundon në duart e portierit Gunn.

12’ Styles dërgon një top të gjatë në të majtë, duke kërkuar të kërkojë Sallai. Gunn vjen në fund të zones së tij, por McGregor e largon topin.

8’ Gjuajtja e parë në portë vjen nga hungarezët. Bolla bën mirë në të djathtë dhe dërgon një gjuajte të ulët. Portieri skocez Gunn largon me stil volejbolli, duke mos e kontrolluar topin. Rebertson largon topin nga zona.

7’ McTominay mbahet ashpër nga Botka. Një tjetër goditje dënimi, këtë herë në krahun e majtë. Arbitri e konsideroi një karton të verdhë, përpara se të mjaftohej me një këshillim kësaj herë. Hungarezët kanë bërë disa ndërhyrje të ashpra dhe rrezikojnë të ndëshkohen nëse vijonë me këto ndërhyrje.

4’ Goditje e lirë, por nuk shfaq kërcënim. Skocia do të jetë e kënaqur me fillimin lojës. Të qetë në veprimet e tyre dhe kryejnë aksione të kontrolluara për të mos humbur topin dhe t’i jepet mundësi kundërshtarëve.

3’ Skocia nis shpejt aksionin. Tentojnë një top pas shpinës së hungarezëve. McGinn tërhiqet nga Dárdai. Një goditje dënimi dhe një shans për skocezët.

1′ Nisja e ndeshjes duhet të ribëhet, për shkak të Varga-s dhe Kerkez hynë në krahun e majtë të mesfushës skoceze përpara fishkëllimës së arbitrit. Topin e parë e shkelmojnë hungarezët.

1′ Nis ndeshja! Ndërpritet loja.

Arbitri i ndeshjes është Facundo Tello, një argjentinas, në kuadër të shkëmbimit të përvojës nga FIFA.

/a.r