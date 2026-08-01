Drejtori i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj ka reaguar ashpër në rrjetet sociale ndaj mjekut Edvin Prifti, duke e akuzuar se po dezinformon opinionin publik dhe po dëmton shkencën mjekësore përmes, sipas tij, pretendimeve të pabazuara.
Brataj e nisi reagimin duke iu referuar një shprehjeje të historianit dhe komentatorit amerikan Victor Davis Hanson lidhur me Anthony Fauci, duke shkruar: “Dosjet zbulojnë jo vetëm një narcisist sociopatik, por edhe një skizofren patologjik.” Më pas ai e përdori këtë formulim për të sulmuar Priftin, duke pretenduar se ai është bërë burim dezinformimi mbi pandeminë dhe vaksinat kundër COVID-19.
Në reagimin e tij, Brataj ironizon deklaratat që, sipas tij, pretendojnë se “të gjithë shkencëtarët që mësuan të vërtetën për COVID-19 u eliminuan”, duke shtuar se “i vetmi që mbijetoi është në Shqipëri”. Ai e akuzon Priftin për gjuhë denigruese ndaj kolegëve, mosrespektim të institucioneve shëndetësore dhe të drejtësisë, si edhe për sjellje megalomane.
Sipas Bratajt, humbja e jetës së mjekëve ndodhi përpara se vaksinat të ishin në dispozicion, ndërsa ai pretendon se pas vaksinimit të personelit shëndetësor, rastet fatale në këtë kategori pothuajse u zhdukën.
“Prandaj dua të ulëras!”, shprehet ai në reagimin e tij.
Brataj ndalet edhe te karriera profesionale, duke deklaruar se ka punuar në 11 spitale në Itali dhe sfidon Priftin duke e pyetur se ku ka ushtruar profesionin, përveç klinikës së tij. Ai shton se është i gatshëm të vërë në dispozicion karrierën dhe publikimet e tij shkencore.
Postimi i plotë i Skënder Bratajt:
Dosjet zbulojnë jo vetëm një narcisist sociopatik, por edhe një skizofren patologjik.
Ditë ndarjesh, dezinformimi, dhe dëmtimi të shkencës mjekësore nga pseudoshkenca!
Mar shkas nga një përgjigje në rrjetet sociale të ditëve të fundit, dhe do ti përgjigjem me realitetin e hidhur të tij.
Titulli i mëposhtëm u shpërnda si rrufe në rrjetet sociale!
“The Fauci files reveal not just a sociopathic narcissist but also a pathological schizophrenic.”
(Dosjet e Faucit zbulojnë jo vetëm një narcisist sociopatik, por edhe një skizofren patologjik).
Thënë nga Victor Davis Hanson një historian ushtarak dhe komentator politik konservator amerikan. Imagjinoni kush e vlerëson një mjek!
Po ashtu marr shkas nga titulli mëposhtëm.
“Të gjithë shkencëtarët që mësuan të vërtetën për COVID-19 u eliminuan.”
I vetmi qe mbijetoi është në Shqipëri!
I vetmi që nuk njeh koleg, i vetmi që mund të flasi për një tjetër mjek me këtë gjuhë denigruese, ofenduese, një mjek që nuk njeh institucione shëndetësore apo drejtësie, një megaloman që ka gjetur një mënyrë për të shmangur vëmendjen e statusit ku ka rënë, një profesor që del e shet barishte në TV sipas meje ndoshta:
“Dosjet e S…. zbulojnë jo vetëm një narcisist sociopatik, por edhe një skizofren patologjik” që duhet kuruar!
Përgjigja:
Së pari: Dr. Bledi Nini, Dr. Arrjan Pushi, Dr. Drini Dr. Geri e dhjetra të tjerë do të kishin shpëtuar po të ishin vaksinuar! Nuk e patën fatin sepse humbën jetën para se vaksina të ishte në dispozicion! Pasi u vaksinua personeli mjekësor pothuajse nuk pati më humbje jete.
Prandaj DUA TE ULËRAS!
Së dyti: Unë kam punuar në 11 spitale në Itali, ju ku keni punuar veç strofullës që ndërtove me 100 marifete që fatmirësisht tani e drejton një profesionist i vërtetë?
Mund tju vë në dispozicion karrierën dhe publikimet shkencore!
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