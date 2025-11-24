“The Telegraph” i ka kushtuar një artikull shqiptarit Dorjan Puka, që sipas kësaj mediaje bën “karshillëk me ora të shtrenjta e mjeti luksi, ndërsa kundërshton dëbimin në Shqipëri”.
Pjesë nga shkrimi:
Dorian Puka, 29 vjeç, është burgosur dhe deportuar dy herë për vjedhje
përpara se të kthehej fshehurazi në Britani, ku e ka kaluar vitin duke tallur Ministrinë e Brendshme me video të stilit të tij luksoz të jetesës në TikTok.
Ministria e Brendshme ka pranuar se është e pafuqishme ta largojë
përsëri Pukën derisa kërkesa e tij për azil të jetë dëgjuar plotësisht, por ka paralajmëruar se kriminelët e huaj nuk duhet të kenë “asnjë dyshim” për zbatimin e ligjit.
Në videot e tij të fundit, shqiptari ka filmuar veten duke drejtuar një Lamborghini Urus V8 të vitit 2022 , me vlerë 184,950 paund.
Ai ka publikuar gjithashtu video të koleksionit të tij të orëve, duke filluar nga një Rolex Day-Date, shpesh i quajtur Rolex President, me vlerë 53,000 £, deri te më e lira, me çmim nga 5,000 deri në 10,000 £. Vlera totale e gjashtë orëve vlerësohet në 162,500 £.
Kjo vjen më pak se një javë pasi Shabana Mahmood, Sekretarja e Brendshme, njoftoi masat e saj të rrepta ndaj azilit, duke përfshirë një rishikim të sistemit të apelimit për të përshpejtuar deportimet dhe një premtim për të kthyer familjet shqiptare që nuk kanë kërkuar azil në vendin e tyre.
Ajo njoftoi gjithashtu plane për t’u kërkuar azilkërkuesve të paguajnë për mbështetjen e tyre nëse kanë asete të tilla si makina, biçikleta elektrike, para të gatshme ose investime.
Ka kaluar më shumë se një vit që kur Puka promovoi videon e tij të parë duke ngarë një Ferrari të kuq. Kjo video u pasua menjëherë nga një foto e postuar në mediat sociale në të cilën ai tallte Nigel Farage pasi kreu i Reform UK e përshkroi atë si një “njeri të gabuar” që duhet të deportohet.
Puka iu kundërpërgjigj me një foto të tij, së bashku me një imazh të modifikuar në Photoshop të z. Farage duke i bërë dolli fotografit që po bënte “foto”.
Ai gjithashtu postoi një video të tij në Ferrari, me kritikat e udhëheqësit të Reform UK që luheshin në sfond.
Ai u burgos fillimisht për nëntë muaj në vitin 2016 dhe u deportua vitin pasardhës për përpjekje për të hyrë me forcë në një pronë. Pronari e pa atë në kamerA, ndërsa ishte me pushime në Francë.
Brenda një viti, ai arriti t’i shmangej kontrolleve kufitare dhe të kthehej në Mbretërinë e Bashkuar, duke kryer një sërë vjedhjesh në periferi të Londrës.
Puka u kap përfundimisht nga oficerë të veshur civilë që patrullonin Surbiton, në jugperëndim të kryeqytetit. Ai mbante një orë të shtrenjtë që e kishte vjedhur. Ai u burgos për tre vjet e gjysmë dhe më pas u deportua në mars të vitit 2020.
Gjatë kohës që kaloi në një burg në Mbretërinë e Bashkuar, ai fitoi famë të keqe për përdorimin e një telefoni celular të futur ilegalisht në burg për të postuar foto të vetes në Instagram.
Ai pozoi përkrah udhëheqësit të një grupi të krimit të organizuar, i cili po vuante një dënim me 12 vjet burg për furnizim me kokainë dhe pastrim parash.
Pasi u kthye në Shqipëri për disa muaj, ai udhëtoi nëpër Gjermani, Belgjikë dhe Holandë përpara se të kalonte kontrollet kufitare për të hyrë përsëri në Britani në dhjetor 2020, sipas llogarisë së tij në Instagram.
I përballur me deportimin, ai paraqiti një kërkesë për azil dhe ka qenë me kusht për imigracionin dhe i nënshtruar një etikete elektronike që nga viti 2023, ndërsa pret një gjykatë të vendosë për kërkesën e tij.
Përveç videos së Ferrarit, ai ka postuar foto dhe video nga koha e tij me pushime në hotelin Carbis Bay pranë St Ives, Cornëall, ku shfaqet duke ecur në plazh.
Llogaria e tij në rrjetet sociale përfshin gjithashtu imazhe me makina të tjera luksoze, duke përfshirë një Porsche Cayenne, një Mercedes G-Wagon, një Bentley Bentayga, një BMW X5, një Mercedes AMG dhe një Jaguar XF.
Burimet e tij të financimit mbeten të panjohura, por raportet shqiptare sugjerojnë se ai ka qëndruar në një apartament me dy dhoma gjumi me vlerë 250,000 paund në Hounsloë, në perëndim të Londrës.
