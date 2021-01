Vaksina anti-Covid mbetet një pikëpyetje e madhe për fatin e zhdukjes së koronavirusit.

Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj shprehet se qytetarët duhet të vijojnë të respektojnë masat anti-Covid pasi ende nuk dihet se sa efektive do të jetë vaksina.

Sipas tij, vaksina anti-Covid është e sigurtë dhe mund të japë efekte anësore por nuk shkakton sëmundje.

“Kjo vaksinë që vjen tani nuk është virus i dobësuar. Janë proteina të virusit. Njerëzit duhet të dinë që vaksina nuk shkakton sëmundje”.

“Në qoftë se do të ketë efekte anësore, është një proteinë e një virusi, është një proteinë që hyn në organizëm ose me virusin ose me ne”, – tha ai i ftuar në “Ora News”.

“ Është çelësi i lidhjes së virusit me qelizat. Nëse personi është alergjik ndaj një alergjeni që mund të jetë nga virusi, nga përbërësit e pluhurave, poleni dhe e vetë përbërësve kimikë të holluesve, të antibiotikëve apo të çdo lloj medikamenti”.

“Mund të japë një efekt anësor, një reaksion alergjik por nuk shkakton sëmundje. Kështu vaksina është mëse e sigurtë. Puna kërkimore vazhdon dhe unë besoj se brenda një kohe të shkurtër do të dalin edhe vaksina të tjera. Unë nuk marr pjesë në atë studim por si njohës i situatës dhe ndjekës i dinamikës së pandemisë mendoj se ishte i nxituar si konkluzion,” përfundon Brataj.

