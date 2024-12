Diktaturat përmbysen me armë, ose me mosbindje civile. Kështu u shpreh Sali Berisha në protestën e pestë të mosbindjes civile, ku për herë të parë është i pranishëm fizikisht. I pyetur nga mediat nëse paralajmëron skenar të njëjtë me atë në Siri, Berisha u përgjigj: “Po nuk ka nevojë. Diktaturat përmbysen ose me armë, ose me mosbindje civile. Nuk i reziston dot ai mosbindjes civile. Ju e patë Asadin si përfundoi? 35 mijë ushtarë të Asadit me 300 rebelë. Por ia mbathën. Nuk i mbron kush diktatorët”.

Duke theksuar se me Ramën nuk ka zgjedhje, Berisha tha se nuk do t’i bojkotojnë ato, por nuk do të ndalen deri në përmbysjen e tij.

“Qeveria Rama nuk ka të ardhme. Beteja me diktaturën është e vështirë, por ne nuk kthehemi kurrë mbrapa. Me Ramën nuk ka zgjedhje, por ka betejë për zgjedhje. Në asnjë rast nuk bojkotohen zgjedhjet. Me Ramën nuk ka zgjedhje. Zgjedhjet nuk bojkotohen Beteja është e pandalshme deri në përmbysjen e tij. ne bëjmë gjithçka që kjo diktaturë të shporret me mosbindje civile”.

Ai njoftoi se do t’i bashkohet protestuesve edhe në pikat e tjera të kryeqytetit.