Një marrëveshje e dështuar droge e 18 dhjetorit 2015 në Eugendorf (Flachgau) u diskutuar në një sallë gjyqi në Salzburg të Austrisë. Pasi një 26-vjeçar shqiptar u dënua me një vit burgim pjesërisht me kusht për kontribut në vjedhje të rëndë, një 30-vjeçar shqiptar u gjykua për grabitje. Ai mori një dënim me kusht prej 15 muajsh për vjedhje të rëndë.

Nga dënimi me burg i dhënë, pesë muaj u caktuan pa kushte. Vendimi nuk është ende përfundimtar, pasi as prokurori Matthias Haidinger dhe as avokati mbrojtës Leopold Hirsch nuk kanë bërë ndonjë deklaratë. Gjykata i besoi rrëfimit të të pandehurit se ai kishte vjedhur “paratë e shfaqjes” dhe nuk kishte përdorur dhunë duke vepruar kështu. Prandaj, burri nuk u dënua për grabitje.

Dorëzimi i parave për blerjen e 7 kilogramëve heroinë u bë në një makinë përpara një restoranti të ushqimit të shpejtë. 30-vjeçari ishte ulur në sediljen e pasagjerit pranë një oficeri policie të maskuar. Prokurori Haidinger shpjegoi se shqiptari mori dy tufat me para, kontrolloi autenticitetin e njërës kartëmonedhë me një stilolaps UV. Kur hetuesi i fshehtë u përpoq t’i merrte mbrapsht paratë, shqiptari e shtyu me forcë në pjesën e sipërme të trupit dhe më pas iku me paratë.

I pandehuri nuk e mohoi përfshirjen e tij në krim. Ai u deklarua fajtor për vjedhjen e 102.000 eurove, por jo për grabitje sepse mohoi përdorimin e dhunës. “Nuk e preka. Ai më dha paratë dhe unë thjesht ika me vrap”, këmbënguli 30-vjeçari. Sipas avokatit të tij mbrojtës, ai u punësua për krimin sepse ishte në formë të mirë si futbollist dhe mund të vraponte shpejt si sulmues.

Nuk ishte vetëm dorëzimi i parave që shkoi keq për policinë. Shqiptari iku me vrap në këmbë drejt autostradës, u rrëzua dy herë dhe, sipas avokatit të tij mbrojtës, u fsheh në një fuçi. Forcat policore që kishin zënë pozicione aty pranë për shkak të pazarit të drogës nuk ishin në gjendje ta kapnin të arratisurin. Punëtori i rastësishëm u arrestua në Greqi pak më pak se një vit më vonë, më 16 nëntor 2016, në bazë të një urdhër-arresti evropian.

102.000 eurot e parave, siç theksoi avokati Hirsch, ende mungojnë. 30-vjeçari i tha sot gjyqtares kryesuese Anna-Sophia Geisselhofer se i humbi paratë ndërsa po i ikte policisë. Ai gjithashtu kërkoi falje për aktin dhe tha se ishte një gabim i madh. Shqiptari kishte udhëtuar me bashkatdhetarin e tij 26-vjeçar për marrëveshjen në Eugendorf. Bashkëpunëtori më pas iku me makinë, por u kap shpejt. Më 13 janar 2017, punëtori i pakualifikuar u dënua me 12 muaj burgim pjesërisht me kusht, katër prej të cilëve ishin pa kushte, në një gjyq në Salzburg. 26-vjeçari u lirua nga akuza për trafik droge për shkak të dyshimeve. Gjykatësi në atë kohë identifikoi deklarata kontradiktore dhe madje të rreme nga njerëz të besuar të policisë dhe oficerë policie të përfshirë. 30-vjeçari shqiptar nuk u akuzua as për trafik droge.

Gjyqi kundër 26-vjeçarit hodhi një dritë të shtrembëruar mbi oficerët e policisë dhe njerëzit e besuar të përfshirë. Kryetari i atëhershëm kritikoi rolin e oficerit komandues, i cili ishte përgjegjës për dy persona të besuar që aktualisht janë në paraburgim nën dyshimin për trafik droge. Oficeri kishte paraqitur raporte të rreme te prokurori publik dhe gjykata dhe gjithashtu kishte dhënë disa dëshmi të rreme, shpjegoi gjykatësi. Hetuesi i fshehtë që veproi si blerës i rremë droge do të zbulohej gjithashtu se kishte kryer shpërdorim detyre.

Komandanti u justifikua duke thënë se kishte dhënë informacione të rreme për arsye hetimore, sepse donte të mbronte njerëzit të cilëve u besonte. Avokatët mbrojtës të 26-vjeçarit, Lukas Kollmann dhe Kurt Jelinek, e denoncuan hetuesin e drogës nga Zyra e Policisë Kriminale të Shtetit të Salzburgut në Prokurorinë Publike të Linzit me dyshimin për shpërdorim detyre. Avokatët folën për një “nxitje të papranueshme” dhe një “skandal”. Hetuesi i fshehtë u raportua gjithashtu. Për të shmangur çdo dukje paragjykimi, çështja iu delegua nga prokurori publik i Linzit prokurorit publik të St. Pölten.