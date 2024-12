“Deklarata e Policisë tregon që ka patur një skenar dhune ndaj zotit Gjemarkaj”. Kështu deklaroi nga spitali i Traumës kreu i grupit parlamentar Gazment Bardhi, teksa vizitoi deputetin demokrat Agron Gjekmarkaj, gjendja e të cilit sipas tij aktualisht është stabël dhe mund të transferohet në QSUT.

“Fakti që policia ka dalë me qëndrim zyrtar pa mbledhur faktet e provat, tregon se tenton ta fshehë rastin dhe se kanë marrë autorësinë politike për dhunimin e nënkryetarit të Kuvendit”, u shpreh Bardhi, raporton A2 CNN.

Duke e cilësuar kriminale dhe manipuluese deklaratën e Policisë e cila hodhi poshtë denoncimet se Gjekmarkaj është goditur nga efektivët, Bardhi tha se kanë dalë zbuluar duke marrë autorësinë e urdhrit politik.

“Zoti Gjekmarkaj është një prej njerëzve më paqësorë të PD, përfaqësues i denjë i botës akademike. Nuk ka ushtruar kurrë dhunë në jetën e tij dhe sot është gjendur para një dhune shtazore. Ka patur probleme të rënda me frymëmarrjen. Për shkak të shtrëngimit e dhunës së ushtruar nga policia ka humbur ndjenjat. Dua të dënoj me forcë deklaratën kriminale, qesharake, manipuluese të policisë që në vend që të reflektojë e të urdhërojë hetim për çdo punonjës policie që ka shkelur ligjin duke dhunuar nënkryetarin e kuvendit dhe del e mashtron opinionin publik. E vërteta është që jo vetëm Gjekmarkaj, por edhe individët që e shoqërojnë atë. Policia nuk ka pyetur as për gardën, por ka ushtruar dhunë të pashembullt ndaj një njeriu paqësor dhe një përfaqësuesi të denjë të botës akademike shqiptare. Një nga njerëzit më të paqtë që ka transmetuar gjithmonë mesazhe paqeje. Ne mësuam autorët e vërtetë të kësaj ngjarjeje; është përgjegjësi e ministrit të brendshme drejtorit të policisë që të distancohen nga aktet e dhunës. Duke mashtruar opinioni publik kanë dalë zbuluar duke marrë autorësinë e urdhrit politik për të dhunuar Agron Gjekmarkajn”, citon A2 CNN Bardhin.

Bardhi tha se kjo do të bëjnë kallëzim në SPAK për këtë çështje, shkruan A2 CNN.

“Brenda spitalit të traumës janë punonjësit e AMP që kanë për detyrë që të marrin kallëzime të tilla dhe zoti Gjekmarkaj dhe disa deputetë që kanë qenë prezent kur policia ka ushtruar dhunë do të bëjnë deponimet përkatëse sipas ligjit”.

Sa i takon gjendjes shëndetësore të Gjemarkaj, Bardhi theksoi se “me shumë gjasa do të duhet të transferohet në QSUT, por për të qetësuar çdo familjar e demokrat; gjendja është stabël dhe nën kontroll”.

Sipas tij, nuk është dhunuar vetëm Gjekamrakj, por edhe ai vetë dhe deputetë të tjerë të opozitës, por që nuk kanë nevojë për kujdes shëndetësor.

“Ka patur deputetë të dhunuar, por gjendja e tyre nuk është e tillë për të marrë kujdes shëndetësor. Edhe unë Luan Baçi, Saimir Korreshi, Ilda Dhori dhe unë jemi dhunuar nga policia, por nuk kemi nevojë për kujdes shëndetësor”.