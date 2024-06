Tifozët serbë janë vënë sërish në qendër të vëmendjes për skenat e shëmtuara në Europianin e Gjermanisë. Këtë herë huliganët serbë janë përleshur me policinë gjermane në Mynih disa orë para ndeshjes mes Serbisë dhe Danimarkës.

Në video shihen qartë se disa tifozë që sulmojnë policinë gjermane me gurë dhe sende të tjera të forta. Sipas raportimeve, një prej punonjësve të policisë mbeti i plagosur, ndërsa u shkaktuan dhe shumë dëme materiale.

Edhe në këtë përleshje nuk kanë munguar thirrjet kundra Kosovës, ndërsa dhjetëra tifozë janë arrestuar nga policia gjermane./m.j

Serbian fans just attacked the German police in Munich.#EURo2024 pic.twitter.com/nSMlzJA5W3

— Kosovo is Dardania🇽🇰🇦🇱 (@Dardha93) June 25, 2024