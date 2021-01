Banorët e disa pallateve të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 në zonën e Plazhit në Durrës, prej 14 muajsh nuk kanë marrë asnjë konfirmim nga Bashkia nëse banesat e tyre janë të banueshme ose jo.

Këtë ankesë ata e kanë thënë vetë në një takim që kanë pasur me kreun e PD Durrës Ferdinand Xhaferraj. Ata kërkuan që Bashkia të sjellë ekspertët e saj për t’u dhënë garanci.

Banorët theksuan se grupi i ekspertëve francez të cilët inspektuan pallatin menjëherë pas tërmetit në vitit 2019, konstatuan se pallati ishte i dëmtuar.

“Askush nuk ka ardhur të shohë këtë masakër që është bërë. Nuk kemi mure, nuk kemi se ku të rrimë”, thotë një banore e cila shtoi se familjarët kanë punuar me djersë për të blerë shtëpitë e tyre dhe i bën thirrje Edi Ramës ta shohë me seriozitet problemin e tyre dhe të qindra familjeve të tjera që kanë po të njëjtin problem.

Një tjetër banor i pallatit të dëmtuar thotë: “Na kanë mbajtur me rrena, me premtime boshe. Shiheni vetë, në qoftë se në këtë pallat banon kryeministri, edhe unë jam dakord, por kjo duket me sy”.