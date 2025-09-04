Autoritetet greke kanë rënë në gjurmët e një grupi të strukturuar kriminal në Greqi, aktiviteti i së cilës lidhej me karburantin dhe mashtrimi ndaj shtetit helen e konsumatorët për lëndën djegëse. Ky grup kriminal përfshinte në dokumentacione destinacione fiktive, mes së cilave ishte dhe Shqipëria, por lënda djegëse nuk ka ardhur asnjëherë në vendin tonë.
Ky grup kriminal, prej vitesh kishte ndërtuar një mekanizëm të sofistikuar mashtrimi ndaj shtetit dhe konsumatorëve, pasi që nga fillimi i vitit 2025, janë shpërndarë mbi 1.34 milionë litra benzinë dhe më shumë se 212 mijë litra tretës kimikë, raporton media greke Protothema. Organizata nga e gjithë kjo arriti përfitimin e të paktën 3 milionë euro.
Sakaq, hetimet e autoriteteve sollën dhe mbylljen e aktivitetit për tetë pika të shitjes së karburanteve në Greqi, kryesisht në Atikë, Trikala, Epir dhe Lakoni. Po kështu, u zbuluan dhe magazine me depozita të paligjshme të lëndëve djegëse.
Grupi kriminal udhëhiqej nga një 39-vjeçar, i cili e kishte ndarë punën në dy skema.
Skema e parë: Tretës kimikë nga jashtë për falsifikim karburantesh
Uniformat blu helene shpjeguan se në skemën e parë të përdorur prej grupit kriminal, bëhej importimi i tretësve kimikë nga kompani në Bullgari. Këto kompani, ishin thjesht të regjistruara formalisht në shtetin bullgar. Më pas, produktet futeshin në mënyrë ilegale në Trikala dhe bëhej përzjerja e tyre me karburantin, për të përfunduar kështu në pikat e shitjes për konsumatorët. Kjo është në dëm të këtyre të fundit, pasi merrnin një produkt të përzjer dhe jo realisht për atë se çfarë paguanin dhe mendonin se merrnin.
Skema e dytë: Shqipëria si “destinacion fiktiv”
Në skemën e dytë, del në pah Shqipëria, por vendi ynë nuk ka “faji”. Sipas autoriteteve greke, grupi i dytë kriminal përdorte një mekanizëm të sofistikuar “eksportesh fiktive”. Në doganat e Rumanisë, Bullgarisë dhe Greqisë, ngarkesat e benzinës së këtij grupi kriminal, deklaroheshin si të destinuara për kompani shqiptare. Në realitet, karburanti nuk hynte kurrë në Shqipëri, por mbetej në tregun grek, ku shitej në mënyrë të paligjshme pa paguar taksat dhe detyrimet doganore.
Kjo metodë, u mundësonte kontrabandistëve të shmangnin detyrimet fiskale dhe të jepnin përshtypjen e një tregtie legale. Në disa raste, përdorej edhe naftë nga Italia për të mbuluar boshllëqet në dokumentacionin doganor.
Mashtrim i dyfishtë ndaj shtetit dhe qytetarëve
Hetuesit zbuluan se grupi përdorte programe të paligjshme kompjuterike për të manipuluar sistemet e pompave, duke dorëzuar deri në 25% më pak karburant se sasia e shënuar, ndërsa konsumatorët paguanin për të plotën.
Përveç benzinës dhe tretësve, organizata shpërndante edhe naftë detare pa fatura, të cilën e shiste në banesa të ndryshme në Atikë si karburant për ngrohje, me çmime më të ulëta.
Ky rast tregon se si kontrabanda e karburanteve funksionon përmes një rrjeti ndërkombëtar që përfshin disa vende të Ballkanit. Shqipëria, ndonëse nuk ishte destinacion real i karburanteve, u përdor si pikë kyçe në dokumentacionin fiktiv për të fshehur gjurmët e aktivitetit kriminal.
