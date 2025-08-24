Në Kavajë “Sacro e Profano” është një nga agroturizmat më të rinj në zonë, një investim i kuzhinierit Xhovani Ziu, i cili pas shumë vitesh në Itali vendosi të rikthehet për të investuar në vendin e tij.
Ministrja e Bujqësisë dhe Zhivllimit Rural, Anila Denaj ndau në rrjetet sociale një video nga agroturizmi “Sacro e Profano”.
Sipas ministres “kjo sipërmarrje agroturistike ndërthur traditën shqiptare me finesën italiane, duke ofruar një ambient të kuruar në çdo detaj dhe një kuzhinë të pasur me produkte të freskëta që vijnë drejtpërdrejt nga fermerët lokalë”.
Denaj nënvizoi se përmes bashkëpunimit me prodhuesit e zonës, “Sacro e Profano” bëhet pjesë e zinxhirit ushqimor Made in Albania, duke sjellë në tryezë shije autentike dhe duke i dhënë turizmit rural një eksperiencë gastronomike të pasuruar me mikpritje dhe pamje të mahnitshme nga të katër anët.
“Agroturizmin e kam jetuar në eksperiencën time në Itali. Ne këtu kemi përveç restorantit dhe akomodimin në zonë. Klientela jonë janë më shumë kryesisht të huaj, më shumë nordikët se turistë klasikë. Kjo na jep garanci që në të ardhmen mund të kemi një rritje të punës”, u shpreh Ziu.
Ministrja rikujtoi se “përmes Skemës Kombëtare të Investimeve, me 50% grant dhe mbështetjes nga Kredia e Butë të kombinuar me Garancinë Sovrane, çdo fermer mund të përfitojë financim me normë interesi vetëm 2% dhe mbulim kolateral deri në 70%, ndërsa për zonat malore mbështetja është edhe më e madhe falë Paketës së Maleve”./Marrë nga ATSH
