Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, ka miratuar procedurat dhe administrimin e fondeve për Programin e Zhvillimit Rural 2026, duke hapur rrugën për financimin e dhjetëra mijëra fermerëve në mbarë vendin. Skema e re synon t’u japë një shtytje të rëndësishme ekonomive rurale, duke u fokusuar te rritja e prodhimit, standardizimi dhe modernizimi i mjeteve të punës.
Sipas dokumentit zyrtar, Skema Kombëtare e Mbështetjes për vitin 2026 përfshin 9 masa direkte dhe 3 masa investimesh, të dizajnuara për të rritur konkurrueshmërinë e sektorit. Përfitues të këtyre fondeve janë fermerët individualë, personat fizikë e juridikë, si dhe Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor (SHBB).
Blegtoria dhe bletaria risi në financim dhe nxitje për SHBB-të
Në sektorin e blegtorisë, qeveria ka prezantuar këtë vit një risi të rëndësishme, duke përfshirë për herë të parë mbarështimin e derrave në skemat e subvencionimit. Për të shmangur fragmentarizimin dhe për të nxitur bashkimin e prodhuesve, udhëzimi thekson se për të gjitha masat e blegtorisë, financimi mbi tavanet e përcaktuara reduktohet në 50% për individët, por mbetet 100% i plotë për Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor (SHBB).
Masat specifike direkte për këtë sektor ndahen si më poshtë:
Për herë të parë mbështeten fermat me dosa dhe paradosa të matrikulluara, duke ofruar 7,000 lekë për krerë për tufat me jo më pak se 5 krerë.
Për tufën bazë të gjedhit ofrohet pagesë deri në 12,000 lekë për krerë, e vlefshme për fermerët me jo më pak se 5 krerë lopë ose mëshqerra.
Tufa bazë e të imtave (dele dhe dhi) mbështetet me 1,500 lekë për krerë, me kushtin që ferma të ketë të paktën 50 krerë.
Mbështetja për bletarinë ofron 2,000 lekë për zgjua dhe nis për fermat që administrojnë të paktën 25 zgjoje.
Mbështetje për bujqësinë, mjedisin dhe akuakulturën
Në një përpjekje për të rritur standardet e sigurisë ushqimore dhe për të mbështetur prodhimin vendas, skema parasheh fonde për sipërfaqet e mbjella dhe certifikimin ndërkombëtar.
Kulturat bujqësore mbështeten me 10,000 lekë për hektar, me kushtin që sipërfaqja totale të jetë jo më pak se 3 hektarë.
Për kontrollin biologjik të dëmtuesve në serra (blerja e insekteve të dobishme), mbulohet 70% e vlerës së faturës tatimore, deri në 40,000 lekë për dynym.
Fermat organike përfitojnë pagesa progresive: 100,000 lekë në vitin e parë të tranzicionit, 150,000 lekë në vitin e dytë dhe të tretë, dhe 200,000 lekë për fermat e certifikuara plotësisht.
Kostot për certifikimin Global G.A.P. rimbursohen në masën 50%, me tavane që arrijnë deri në 700,000 lekë për grupet e mëdha të fermerëve (mbi 20 persona).
Për akuakulturën, mbështetet ripopullimi me rasate peshku në ujërat e brendshme, duke mbuluar 50% të kostos deri në 200,000 lekë për subjekt.
Tre masat e investimeve, fokusi te të rinjtë dhe mekanizimi
Përtej mbështetjes direkte, 3 masa të veçanta janë programuar për përmirësimin e infrastrukturës dhe teknologjisë në ferma. Këto investime konsiderohen jetike për uljen e kostove të prodhimit.
Fermerët e rinj do të përfitojnë 70% financim mbi faturat e tyre për investime të reja në ferma, deri në një vlerë maksimale prej 1,000,000 lekësh.
Për ndërtimin apo rikonstruksionin e staneve blegtorale mbetet në fuqi financimi prej 70%, me një tavan mbështetjeje deri në 3,000,000 lekë.
Për mekanizimin e bujqësisë (blerje makinerish dhe mjetesh), Ministria do të rimbursojë 50% të kostos totale të faturës tatimore, me kufij që variojnë nga 50,000 deri në 500,000 lekë për çdo subjekt.
