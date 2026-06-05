Prej muajit maj janë hapur aplikimet për Skemën Kombëtare të Bujqësisë e cila parashikon 12 masa direkte dhe investimesh.
Zëvendësministri i Bujqësisë, Arjan Jaupllari ndalet tek perfitimet e të rinjve nga kjo skemë.
Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliardë lekësh dhe synon financimin edhe të fermave të vogla, por dhe mjaft avantazhe të tjera.
Teksa Shqipëria synon anëtarësimin në BE, në fokus janë edhe prodhimet bujqësore e blegtorale për tregun ndërkombëtar.
Aplikimet për të gjithë fermerët janë të hapura deri më 25 qershor.
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