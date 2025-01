Primaret janë një proces që e demokratizojnë një forcë politike apo shkaktojnë të kundërtën? Kjo ishte pyetja që u ngrit në panelin e kësaj të diel në “Off the Record” me Andrea Dangllin, në një kohë kur kryedemokrati Sali Berisha është shprehur se për drejtuesit e qarqeve, do të jetë Këshilli Kombëtar ai që do të vendosë.

Sipas gazetarit, Reldar Dedaj, primaret e zvogëlojnë partinë politike.

“Primaret në Europë janë hequr se nuk e zmadhojnë Partinë Politike, e zvogëlojnë. Për shembull gara e Tiranës, primaret e Tiranës. Humbi Alimehmeti përballë Këlliçit. Nëse do ta kishe parë tendencën në qytet, Alimehmeti doli fitues, vetëm në disa fshatra të cilët nuk janë as bastione të së djathtës, humbi…dhe doli fitues Këlliçi. Për hir të vërtetës primaret e kanë mbyllur partinë. Kush e njeh PD në rrethe, e di që janë njerëz që i janë nënshtruar partisë dhe nuk kanë ndonjë vokacion për ta bërë këtë parti më të madhe më të lirë.”

Dedaj shtoi se në një kohë kur fushatat tashmë mund të bëhen nga Inteligjenca Artificiale, në PD ka ende personazhe që nga viti 1992.

“Berisha t’i përcaktonte vetë kandidatët, si ata në listat e mbyllura edhe ata në të hapurat. Në listën e hapur lë të fusë besnikët e vetë…Primaret janë shpikur që Berisha të shpëtojë nga ky presion. Nga besnikët. Që PD të bëhet më e madhe se emri i Sali Berishës, duhet të jetë e hapur.”

Nga ana tjetër, deputetja demokrate Dhurata Çupi theksoi se Primaret në PD, do të zhvillohen në bazë të statutit duke shtuar se kjo forcë politike do të ketë një alternative të denjë qeverisëse për zgjedhjet e 11 majit.

“Vetëm kryetari nuk futet dot në primare, të gjithë të tjerët po,” shtoi ajo duke cituar statutin e PD.

Megjithatë, për gazetarin Dedaj kryedemokrati Sali Berisha mund të cilësohet fare mirë si një “bos politik” dhe para tij, siç u shpreh ai, të paktë janë ata që do të guxojnë të shprehen kundër.

“Revolta ime është se e njoh edhe nga brenda edhe nga jashtë këtë parti. Uroj që të mos influencohet Këshilli Kombëtar, njerëz besnik të kryetarit të partisë. Ky kod elektoral e bën kryetarin bos… “Primaret e këtyre, Këshilli Kombëtar i këtyre, janë kot. Kush guxon me fol nga këta? A e bën ai këtë gjë?”