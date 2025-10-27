Futbolli turk është përfshirë në një tjetër skandal të madh, këtë herë i lidhur me bastet e paligjshme. Sipas autoriteteve, qindra gjyqtarë janë nën hetim për përfshirje në aktivitet të ndaluar të basteve sportive.
Presidenti i Federatës Turke të Futbollit, Ibrahim Haciosmanoglu, njoftoi se nga 571 gjyqtarë të regjistruar, 371 kanë llogari të hapura në kompani bastesh online.
Ndër ta, 152 janë konstatuar se kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në vendosjen e basteve. Haciosmanoglu deklaroi se federata do të ndërmarrë masa të menjëhershme për të pastruar futbollin nga çdo formë abuzimi.
Ai theksoi se nuk do të ketë asnjë tolerim dhe se dënimet do të aplikohen pa përjashtim. Pa bërë publik emrat, u bë e ditur se 22 prej të përfshirëve janë gjyqtarë dhe asistentë në nivelin më të lartë të garave.
Hetimet kanë zbuluar se njëri prej tyre ka një histori bastesh me mbi 18 mijë ngjarje të regjistruara. Po ashtu, 42 të tjerë kanë vendosur mbi 1000 baste secili. Federata pritet të publikojë në ditët në vijim masat disiplinore ndaj të implikuarve.
Leave a Reply