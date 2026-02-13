Rasti i një 44-vjeçari nga Florida, Andrew Paul Johnson, ka rikthyer në vëmendje debatin mbi pasojat e faljeve presidenciale dhe përgjegjësinë individuale për vepra penale të mëvonshme. Johnson, i cili kishte përfituar falje nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, për përfshirjen e tij në ngjarjet e 6 janarit 2021 në Capitol, është shpallur fajtor për disa akuza të rënda që lidhen me abuzimin seksual të të miturve.
Sipas vendimit të një jurie në qarkun Hernando, Johnson u gjet fajtor për pesë pika të aktakuzës, përfshirë abuzim ndaj një fëmije nën 12 vjeç dhe një tjetër nën 16 vjeç, si dhe për veprime të pahijshme dhe të papërshtatshme. Ai u lirua nga një akuzë tjetër që kishte të bënte me dërgimin e materialeve me përmbajtje seksuale tek një i mitur. Autoritetet kanë bërë të ditur se abuzimet dyshohet të kenë ndodhur përgjatë disa muajve gjatë vitit 2024.
Hetuesit po ashtu pretendojnë se i pandehuri ka tentuar ta bindte viktimën të mos raportonte ngjarjet, duke përdorur pretendime për përfitime financiare që lidhen me faljen e tij për rolin në trazirat e 6 janarit. Sipas dosjes së policisë, Johnson i kishte thënë të miturit se do të përfitonte 10 milionë dollarë si kompensim si pjesëmarrës në ato ngjarje dhe se do ta përfshinte në testament për t’i lënë pasurinë e mbetur. Autoritetet e konsiderojnë këtë si një përpjekje për të manipuluar dhe frikësuar viktimën.
Më herët, Johnson kishte pranuar fajësinë për disa akuza federale që lidhen me hyrjen e paligjshme dhe sjelljen e dhunshme gjatë sulmit ndaj Kapitolit. Ai ishte dënuar me një vit burg, por falja presidenciale ia kishte fshirë dënimin para përfundimit të plotë të tij. Rasti i tij ishte pjesë e një numri më të madh të personave të përfshirë në ngjarjet e 6 janarit që përfituan nga faljet.
Prokuroria e qarkut Hernando ka theksuar se çështjet që përfshijnë shfrytëzimin dhe abuzimin e të miturve trajtohen me seriozitet maksimal dhe se drejtësia do të veprojë në përputhje me ligjin. Johnson ka deklaruar pafajësinë përpara procesit gjyqësor, por vendimi i jurisë e ka shpallur atë fajtor për shumicën e akuzave.
