Një gjykatë në Indonezi ka dënuar 19 persona të përfshirë në një rrjet të trafikimit të foshnjave, ku ishin shitur ilegalisht 34 foshnja për birësim në Indonezi dhe Singapor.
Sipas vendimit të gjykatës, organizatorja kryesore e skemës, një grua 70-vjeçare, u dënua me shtatë vite burg, dënimi më i rëndë i dhënë në këtë proces. Të akuzuarit e tjerë morën dënime që variojnë nga tre deri në gjashtë vite burg.
Hetimet zbuluan se rrjeti vepronte në provincën e Java Perëndimore, ku foshnjat bliheshin në mënyrë të paligjshme dhe më pas dërgoheshin për birësim kundrejt pagesës në Indonezi dhe Singapor.
Aktiviteti kriminal është zhvilluar gjatë viteve 2023–2025, ndërsa autoritetet indoneziane e cilësuan rastin si një operacion të mirëorganizuar të trafikimit të fëmijëve, duke çuar në arrestimin dhe dënimin e të gjithë anëtarëve të grupit. Gjykata theksoi se vendimi synon të japë një mesazh të qartë kundër trafikimit të fëmijëve dhe rrjeteve që përfitojnë nga kjo veprimtari kriminale.
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