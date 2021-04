Portali Dosja.al, i njohur për afërsinë e saj redaksionale me opozitën, ka publikuar ditën e sotme një video ku pretendon se i ndjeri Pjerin Xhuvani që u vra sot në Elbasan nga një badigard i sekretarit të Përgjithshëm të PD, Gazmend Bardhi, ka qenë i pranishëm në takimin elektoral të Edi Ramës.

Sipas videos së DOSJES, Xhuvani ishte në krah të Ramës, madje i hapte rrugën atij të kalonte.

Por në fakt e vërteta është krejt ndryshe. Lexo.al ka mësuar se personi të cilit dosja i referohet si Pjerin Xhuvan, nuk është ai, por Major Elidon Tasho – Punonjës i Gardes se Republikës, i cili ka qenë në krye të detyrës.(Punonjësi i Gardës Elidon Dasho në foton e mëposhtme)

Kjo gënjeshtër e pastër opozitare në fakt është identike me 21 janarin. Në atë kohë, nga Berisha te Basha e i gjithë zinxhiri shpreheshin se vrasjet u bënë me çadër pistoletë e thika me helm, ndërsa sot thonë që i ndjeri Xhuvani ishte shoqërues i Ramës. (Lexo.al)