Një shtetas shqiptar ka dalë përpara Gjykatës Magjistrale të Westminster-it në Londër, së bashku me pesë ish-kolegë britanikë, ish-oficerë emigracioni, nën dyshimin për përfshirje në një skemë kriminale të grabitjes së emigrantëve që mbërrinin në Mbretërinë e Bashkuar me gomone.
I akuzuari është Besmir Matera, 36 vjeç, i lindur në Fushë Lurë të Dibrës, i cili sipas dokumenteve hetimore kishte ndryshuar mbiemrin nga Cuku në Matera për të përfituar azil dhe më pas shtetësinë britanike. Ai dyshohet se, në bashkëpunim me pesë oficerë të tjerë, ka vjedhur para dhe sende me vlerë nga emigrantët gjatë periudhës 1 gusht 2021 – 6 dhjetor 2022.
Përveç akuzës për konspiracion në vjedhje, Matera përballet edhe me akuza për pastrim parash dhe abuzim me detyrën. Hetimi i Home Office ka zbuluar, sipas prokurorisë, një sërë mashtrimesh që nga momenti i aplikimit për azil e deri te marrja e nënshtetësisë britanike.
Prokurorja Rosalind Earis deklaroi se Matera kishte përdorur emër, mbiemër, vendlindje dhe kombësi të rreme për të përfituar lejen e qëndrimit të përhershëm në Mbretërinë e Bashkuar gjatë viteve 2003–2004. Ai akuzohet gjithashtu se ka marrë në mënyrë të paligjshme patentë drejtimi dhe më pas pasaportë britanike, duke përdorur të dhëna të falsifikuara.
Sipas aktakuzës, Matera ka shfrytëzuar dokumentet britanike të përfituara me mashtrim për të ndërtuar një profil të besueshëm dhe për t’u punësuar në UK Border Agency, Agjencinë Britanike të Kufirit.
Besmir Matera dhe pesë ish-kolegët e tij janë liruar me kusht dhe pritet të paraqiten sërish në gjykatë më 26 shkurt.
