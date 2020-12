Gjatë ndeshjes është dëgjuar që arbitri i katërt të ketë përdorur shprehjen “Ky djali i zi” për Demba Ba.

Lojtarët dhe stafet e skuadrave kanë debatuar disa minuta dhe është vendosur ndërprerja e ndeshjes.

Më vonë do të ketë më shumë detaje, por ky është një rast i paprecedentë, që me siguri do hajë shumë diskutime.