Qeveria Shqiptare ka vendosur të mbyllë Kolegjin Universitar “Wisdom”. Vendimi është marrë sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.

Vendimi i Qeverisë Shqiptare vjen pas skandalit me diplomat false të lëshuara nga ky kolegj.

Në Vendimin e Këshillit të Ministrave përcaktohen edhe disa detyrime të “Wisdom”, ku urdhërohet që të mbyllë të gjitha detyrimet për vitin akademik 2023-2024.

Po kështu, kolegji duhet të përgatisë dosjen e çdo studenti për transferimin në një universitet tjetër dhe t’u kthejë pagesat studentëve për pjesën e papërfunduar të studimeve.

Të gjitha shpenzimet që rrjedhin nga mbyllja e Kolegjit Universitar “Wisdom” duhet të përballohen nga vetë ky institucion.

Vendimi për mbylljen e kolegjit erdhi pas operacionit të zhvilluar në Itali, ku një hetim disa mujor ka ngritur dyshime se në Kolegjin Universitar Wisdom lëshoheshin diploma dhe certifikata false.

Nisur nga kjo, në pranga kanë përfunduar 9 persona në Itali, ndërsa dhjetra të tjerë janë vënë në hetim. Mes të arrestuarve janë dhe pronarët e këtij kolegji.

Nga hetimet e zhvilluara, autoritetet italiane thonë se për një diplomë apo certifikatë të falsifikuar të arrestuarit me në krye pronarët e kolegjit përfitonin deri në 8 mijë Euro.

Për të vënë në jetë këtë skemë, mediat e vendit fqinj raportojnë se pronarët e kolegjit universitar Wisdom bënin dhurata në formë ryshfeti edhe tek një zyrtar në administratën shqiptare.

Vendimi i Këshillit të Ministrave:

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “l”, të pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Mbylljen e veprimtarisë së kolegjit universitar “Wisdom”, i cili e ka ushtruar veprimtarinë në qytetin e Tiranës.

2. Kolegji universitar “Wisdom” ka këto detyrime:

a) Të mbyllë të gjitha detyrimet lidhur me veprimtarinë akademike dhe kërkimore-shkencore, për vitin akademik 2023-2024, deri në përfundimin e tij, në të gjitha programet e studimit të ofruara;

b) Të përgatisë dosjen për çdo student që nuk ka përfunduar programin përkatës të studimit, me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm që do të shërbejë për transferimin e tij në një institucion tjetër të arsimit të lartë, që plotëson kriteret ligjore për transferimin e studimeve dhe t’ia vërë atë në dispozicion vetë studentit, pa asnjë detyrim financiar shtesë nga ana e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi;

c) Të kthejë pagesat e kryera nga çdo student për pjesën e papërfunduar të programeve përkatëse të studimit, për rastet kur pagesat janë kryer për cikël studimi, si dhe çdo detyrim tjetër të papërmbushur që mund të ketë ndaj studentit;

ç) Të dorëzojë dokumentacionin ligjor, administrativ, financiar dhe akademik që disponon dhe mbi bazën e të cilit ka zhvilluar veprimtarinë e tij akademike dhe kërkimore-shkencore në strukturat përgjegjëse, në përputhje me kuadrin ligjor për arkivat, brenda 2 (dy) muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi;

d) Të vendosë në dispozicion të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit çdo informacion të kërkuar deri në plotësimin e të gjitha kërkesave, të parashikuara në këtë vendim.

dh) Të vendosë në dispozicion personel akademik dhe administrativ të nevojshëm deri në përfundimin e procesit për mbylljen e tij, sipas afateve të përcaktuara në këtë vendim.

3. Vula e kolegjit universitar “Wisdom” asgjësohet sipas procedurave të parashikuara në kuadrin ligjor në fuqi.

4. Të gjitha shpenzimet për kryerjen e procedurave për mbylljen e kolegjit universitar “Wisdom”, në zbatim të këtij vendimi, përballohen nga ana e institucionit jopublik të arsimit të lartë/personit juridik që e përfaqëson.

5. Institucionet e arsimit të lartë pranojnë deri në datën 20.11.2024 aplikimet për transferimin e studentëve të kolegjit universitar “Wisdom”, për vitin akademik 2024-2025, në programe të njëjta apo të ngjashme studimi, kur plotësojnë kriteret ligjore.

6. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit, Qendra Kombëtare e Biznesit, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Qendra e Shërbimeve Arsimore, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe kolegji universitar “Wisdom”/personi juridik “Wisdom”, sh.p.k., për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.