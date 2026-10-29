Sipas një investigimi të publikuar nga The New York Times, Kina dyshohet se ka spiunuar Jensen Huang, drejtorin ekzekutiv të gjigantit amerikan Nvidia, ndërsa presidenti Donald Trump ishte informuar për çështjen, por nuk ndërhyri, nga frika se mund të dëmtonte shitjet e çipave drejt Kinës.
Në qendër të hetimit është Alice Huang, drejtuese e kompanisë Megaspeed me seli në Singapor, e cila dyshohet nga autoritetet amerikane se mund të ketë lidhje me shërbimet kineze të inteligjencës.
Sipas raportimit, CIA e kishte vënë nën mbikëqyrje pasi lindën dyshime se ajo mund të ndihmonte në dërgimin e çipave të avancuar të Nvidia-s drejt Kinës, duke anashkaluar kufizimet amerikane.
Hetuesit dyshojnë se ajo kishte krijuar një marrëdhënie të afërt me Jensen Huang, çka ngriti shqetësime për mundësinë e sigurimit të informacioneve të ndjeshme mbi kompaninë dhe strategjinë e administratës amerikane ndaj Pekinit.
Kompania Megaspeed dhe bizneset e lidhura me të kanë blerë pajisje me vlerë të paktën 4.8 miliardë dollarë nga qershori 2024 deri në shkurt 2026. Autoritetet dyshojnë se një pjesë e çipave mund të jetë transferuar në mënyrë të paligjshme në Kinë. Megaspeed, ndërkohë, ofron kapacitete kompjuterike për kompani kineze, përfshirë Alibaba-n.
Sipas The New York Times, Trump ishte informuar për rezultatet e hetimit rreth një vit më parë, por vendosi të mos vepronte, për të mos rrezikuar interesat ekonomike të Nvidia-s dhe marrëdhëniet tregtare me Kinën.
Nvidia i ka hedhur poshtë dyshimet, duke deklaruar se Megaspeed është një klient si shumë të tjerë dhe se kontaktet e Jensen Huang me drejtuesen e kompanisë ishin normale. Alice Huang nuk ka komentuar, ndërsa Pekini i ka cilësuar akuzat si shpifje.
Hetimi mbetet i hapur dhe ende nuk është bërë e qartë nëse janë transmetuar informacione sekrete apo nëse do të ngrihen akuza konkrete.
Leave a Reply