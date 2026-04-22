Detaje të reja kanë dalë në dritë nga skandali i festave me eskorta të futbollistëve të Serie A. Siç shkruan Corriere Della Sera, e cila ka siguruar disa nga përgjigjet e Guardia Di Finanza, del se në këto organizime në klube nate disa prej të cilave edhe ilegale, kanë marrë pjesë lojtarë nga ekipe të rëndësishme italiane si Inter, Milan e Juventus, ku është përdorur edhe drogë siç përmendet në këtë rast.
Rreth 70 futbollistë, shumica e tyre nga Serie A, të cilët shpenzojnë mijëra euro duke shijuar shoqërinë e të njëjtave modele të famshme, por mbi të gjitha, prostitutave të rekrutuara nga agjencia e ngjarjeve në qendër të hetimit që çoi në arrest shtëpiak të katër personave të akuzuar për konspiracion kriminal për të ndihmuar dhe nxitur prostitucionin dhe krime të tjera.
Ndoshta një sociolog mund t’i përgjigjej pyetjes se pse kaq shumë futbollistë të rinj, të pasur dhe me famë ndërkombëtare, siç raportohet në hetimin e Prokurorisë së Milanos, duhet të paguajnë një eskortë pas një ndeshjeje në “San Siro”.
Megjithatë, është fakt se Deborah Ronchi, pronarja 38-vjeçare e Ma.De. Milano në Cinisello Balsamo, dhe partneri i saj, Emanuele Buttini, 37 vjeç, kërkonin vazhdimisht vajza për t’u bashkuar me biznesin, i cili operonte nga 26 lokale të jetës së natës në Milano dhe të tjera në ishullin grek të Mykonosit.
Ishte atje që organizata u zhvendos në verë, të gjitha të palidhura me rrjetin e prostitucionit. Vajzat, si zakonisht, merrnin një pjesë prej 10% të pijeve, për të cilat futbollistët e pasur shpenzonin deri në 3,000 euro për natë.
“Po bëj takime natën vonë,” i thotë Buttini, i mbingarkuar nga puna, gruas së tij ndërsa përgjohej nga Guardia di Finanza. “Duhet të ketë disa futbollistë… Më duhet dikush t’i kapë… le të mendojmë se kë kapin dhe kush punon për ne… megjithatë na duhen dy ose tre orë alarmi të tjera,” paralajmëron Fabio Barbera, 36 vjeç, duke folur me Alessio Salamone, 32 vjeç.
Të dy janë nën arrest shtëpiak sepse mbanin “kontakt me futbollistët me famë ndërkombëtare që janë klientë të shoqatës” dhe gratë, shkruan Zëvendës Prokurorja Bruna Albertini.
Hetimi rrjedh nga deklaratat e një gruaje nga Evropa Lindore e cila raportoi se në ndërtesën ku jeton ajo, ku është selia e Ma.De., kishte një klub nate ilegal ku organizoheshin festa me eskorta që jetojnë në të njëjtën ndërtesë.
“Më kërkuan disa herë të flija me klientë për para”, tha ajo, duke shtuar se një grua kolumbiane i kishte rrëfyer se ishte detyruar të prostituonte për 1,000 euro, gjysma e të cilave do t’i jepej çiftit Buttini-Ronchi.
Sipas prokurores Bruna Albertini, të dy mund të mbështeteshin te gjashtë eskorta të rregullta dhe rreth 100 vajza të moshës 19 deri në 22 vjeç, italiane dhe të huaja, për netët e tyre në klube.
Vajza kishte mësuar gjithashtu se gjatë festave, futbollistët thithnin gaz qeshës (oksid azoti) nga tullumbacet të ofruara nga të dyshuarit, një substancë psikoaktive dhe anestezi që nuk zbulohet në testet antidoping dhe për këtë arsye vlerësohet shumë nga atletët.
Futbollistët ishin “tregu i synuar” i shoqatës. Nga mbi 1.2 milion euro të ardhura gjatë dy viteve, pothuajse 200,000 euro erdhën nga transfertat bankare nga lojtarë futbolli nga ekipe të tilla si Milan, Inter, Juventus, Torino, Sassuolo, Monza dhe Verona.
Disa emra përmenden në dokumente. Përmenden gjithashtu lojtarë hokeji, sipërmarrës dhe një pilot i Formula 1.
Klientët nuk po paguanin menjëherë; duhej t’i ndiqnin. “Duhet të kuptoj se sa para duhet të marr mbrapsht,” i thotë Salamone Barberës, e cila përgjigjet: “Pra, 1,000 nga… (nuk është hequr), 3,280 nga (nuk është hequr), prit, do të të them (nuk është hequr) menjëherë, qëndro aty, 3,420.” Mund të ketë ndodhur një aksident.
Një shoqëruese i drejtohet njërit prej të dyshuarve, mesa duket e pashqetësuar: “Do të të them diçka, por mos ia thuaj askujt… Sapo bëra testin dhe jam shtatzënë… për më shumë se tre javë,” dhe përmend futbollistin me të cilin ajo kishte paguar për një natë. Ai është 26 vjeç dhe luan për një ekip të vogël në Serie A.
