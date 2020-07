Thellohet dhe merr një tjetër rrjedhë skandali financiar me protagonist Shkëlzen Berishën, i cili deklaron se ka marrë një kredi 1.8 milionë euro për të blerë disa prona pranë Gërdecit, duke i lënë si garanci bankës pikërisht këto prona, vlera e të cilave është dukshëm shumë më e ulët se sa principali, pra se vlera totale që Shkëlzeni i ka borxh bankës. Dokumentet e reja të siguruara nga Report Tv ngrenë dyshime të forta mbi këtë afere. Kompania ‘Logal’ sh.p.k me pronar Shkëlzen Berishën është e regjistruar në vitin 2015 dhe zyrtarisht zhvillon si aktivitet ”menaxhimin e hapësirave për zhvillim biznesi dhe procesesh përpunuese të produkteve ushqimore, frutave etj”.

Në datën 24 dhjetor 2018 Shkëlzen Berisha si ortaku i vetëm merr vendimin të firmosë një kredi me Banka Intesa Sanpaolo për një vlerë prej 1.8 miliona euro për të financuar një kontratë shit-blerje të mbyllur në datën 19 dhjetor 2018, pra 6 ditë përpara. Por si e ka paguar kontratën nëse ende nuk kishte marrë kredi?

Por ky nuk është misteri i vetëm. Më të njëjtin vendim Shkëlzen Berisha vendos t’i ofrojë bankës si koletarel për financimin e 1.8 milionë euro një listë pronash ”të përfituar me fonde të kësaj kredie”. Behet fjalë për 3 parcela arë për një total prej 6.183 metra katrorë dhe 3 parcela te tjera truall prej 14.220 metra katrore nga të cilat 5.066.5 metra katrorë godinat, të gjitha pozicionuar në zonën kadastrale 2605 të fshatit Marqinet të Vorës, ngjitur me zonën e Gërdecit, kur në vitin 2008 shpërtheu bashkë me një fabrikë demontimi fishekësh ushtarake, duke shënuar skandalin politik më i madh që kishte prekur deri atëherë familjen Berisha.