Gjatë një vizite në katedralen e Lichfieldit në Staffordshire të hënën, Mbreti Charles u përball me një protestues që e pyeti publikisht për lidhjet e princit Andrew me Jeffrey Epstein, të dënuar për trafik seksual. Protestuesi e pyeti se “sa kohë kishte që e dinte për Andrew dhe Epstein” dhe nëse “kishte kërkuar nga policia të mbulonte rastin e vëllait të tij”.
Pyetjet e tij u pritën me reagime të forta nga turma, ku disa njerëz brohoritën “Rroftë Mbreti”, ndërsa një grua i tha protestuesit të “mbyllte gojën”. Charles nuk reagoi ndaj pyetjeve dhe vazhdoi të përshëndeste qytetarët, ndërsa disa i kërkuan madje edhe një përqafim.
Skandali që përfshin princin Andrew është rihapur pas publikimit të kujtimeve të Virginia Giuffre, e cila ka përsëritur akuzat për abuzim seksual ndaj princit. Andrew, i cili hoqi dorë nga titujt mbretërorë më herët këtë muaj, i ka mohuar të gjitha akuzat dhe në një intervistë për BBC në vitin 2019 tha se “nuk e kujtonte” të kishte takuar Giuffre.
Në Britani, debati është thelluar edhe për mënyrën se si Andrew arrin të financojë jetesën e tij, pavarësisht se nuk është më anëtar aktiv i familjes mbretërore. Zbulimi se ai paguan vetëm një qira simbolike për vilën “Royal Lodge” në Windsor ka shtuar presionin publik, ndërsa disa deputetë kanë kërkuar që ai të thirret për të dhënë shpjegime në Parlament.
Qeveria britanike, megjithatë, ka refuzuar t’i japë deputetëve kohë për debat mbi titujt e princit ose mbi pronën e tij. Ndërkohë, Buckingham Palace nuk ka dhënë asnjë koment lidhur me mundësinë që Andrew të largohet nga rezidenca e tij.
Leave a Reply