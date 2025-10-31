Ish-mbreti i Spanjës, Juan Carlos, i cili jeton në mërgim që prej vitit 2020, është përjashtuar nga ceremonitë zyrtare që do të shënojnë 50-vjetorin e përfundimit të diktaturës së Francos- dhe kurorëzimin e tij si mbret.
Kurorëzimi i Juan Carlos-it më 22 nëntor 1975 shënoi rikthimin e monarkisë spanjolle dhe fillimin e tranzicionit të vendit drejt demokracisë.
Shtëpia Mbretërore spanjolle njoftoi të premten se do të zhvillojë një ceremoni në Pallatin Mbretëror të Madridit për këtë përvjetor. Në të do të marrin pjesë Mbreti Felipe VI, Mbretëresha Letizia dhe princeshat Leonor dhe Sofía, ndërsa më pas familja mbretërore do të jetë e pranishme edhe në një seancë përkujtimore në Kongresin e Deputetëve.
Por Juan Carlos nuk do të ftohet në asnjë nga këto dy evente të 21 nëntorit, një ditë para përvjetorit të kurorëzimit të tij.
Ndërkohë, Mbretëresha Sofía, bashkëshortja e tij, do të jetë e pranishme në ceremoni dhe do të marrë “Yllin e Artë të Urdhrit të Rruazës së Artë”, një nga nderimet më të larta të monarkisë, që do t’i dorëzohet nga djali i saj, Mbreti Felipe.
Të nesërmen, familja mbretërore do të zhvillojë një drekë private në Pallatin Pardo, pranë Madridit, “për të festuar kryesisht dekoratën e Mbretëreshës Sofía”, tha një burim për The Telegraph. Juan Carlos është ftuar në drekë, por nuk dihet nëse do të marrë pjesë.
Për Juan Carlos-in 87-vjeçar, që udhëhoqi Spanjën në kalimin nga diktatura e gjeneralit Francisco Franco drejt një demokracie të gjallë, kjo është një tjetër përulje publike pas një sërë skandalesh që kanë njollosur figurën e tij.
Pas vdekjes së Franco-s më 20 nëntor 1975, ai trashëgoi pushtetin absolut, por zgjodhi të udhëheqë tranzicionin demokratik, duke çuar në zgjedhjet e lira të vitit 1977 dhe në kushtetutën aktuale një vit më vonë.
Reputacioni i tij u shemb në vitin 2012, kur u zbulua se kishte marrë pjesë në një gjueti elefantësh në Botsvana me Corinna zu Sayn-Wittgenstein, një biznesmene gjermane dhe një nga të dashurat e tij të shumta. Ai abdikoi në vitin 2014, por më vonë u zbulua se kishte fshehur një “dhuratë” prej 100 milionë dollarësh nga mbreti i Arabisë Saudite në një llogari të fshehtë offshore, të cilën më pas ia kishte kaluar Corinnës, e cila e akuzoi për ngacmim, pasi ai kërkonte që paratë t’i ktheheshin.
Tani, ndërsa përgatitet botimi i kujtimeve të tij në Francë, me titull “Pajtimi”, Juan Carlos shpreson të rigjejë një pjesë të reputacionit të humbur. Në një intervistë për Le Figaro, ai është ankuar se roli i tij në tranzicionin demokratik po anashkalohet, duke theksuar: “Demokracia nuk ra nga qielli!” Në një fragment të publikuar, ai mohon thashethemet për një marrëdhënie me Princeshën Diana, të cilën e përshkruan si “të ftohtë dhe të rezervuar”, ndërsa në një tjetër tregon se Mbretëresha Elizabeth II e kishte qortuar për dorëheqjen, duke i thënë: “Një mbret vdes me çizmet veshur”.
Leave a Reply