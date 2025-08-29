Një skandal i madh spiunazhi ka tronditur Austrinë, ku një ish-oficer i inteligjencës, Egisto Ott, është paditur me akuza të rënda, përfshirë mbështetjen e një shërbimi rus të inteligjencës. Aktakuza, e paraqitur në një gjykatë në Vjenë, e akuzon Ott-in për spiunazh në dëm të Austrisë dhe shpërdorim detyre.
Sipas prokurorëve, Ott, i cili u arrestua në mars të vitit të kaluar, dyshohet se ka mbledhur informacione të ndjeshme dhe të dhëna personale nga bazat e të dhënave të policisë nga viti 2017 deri në 2021. Këto informacione dyshohet se u kaluan te Jan Marsalek, një bashkatdhetar austriak i arratisur, i kërkuar për mashtrim pas falimentimit të kompanisë gjermane Wirecard. Besohet se Marsalek tani ndodhet në Rusi dhe ka lidhje të drejtpërdrejta me agjencinë ruse të inteligjencës, FSB.
Prokurorët theksojnë se Ott ka pranuar “shpërblime financiare” për informacionet e dhëna. Mes akuzave të tjera, ai dyshohet se në nëntor 2022, me urdhër të Marsalek, dorëzoi një laptop që përmbante pajisje komunikimi të sigurt të vendeve të Bashkimit Evropian, në këmbim të 20,000 eurove. Ky kompjuter më pas iu dorëzua një shërbimi rus të inteligjencës.
Një oficer i dytë policie, emri i të cilit nuk u bë i ditur, gjithashtu u akuzua për bashkëfajësi, pasi dyshohet se ka kaluar informacione personale pa autorizim. Të dy të dyshuarit, nëse shpallen fajtorë, rrezikojnë dënime me burg nga gjashtë muaj deri në pesë vjet.
