Një skandal ka shpërthyer në Ukrainë pasi në mediat sociale u publikuan imazhe të ushtarëve të dobësuar në vijën e frontit, duke çuar në shkarkimin e një komandanti të lartë nga Ministria e Mbrojtjes.
Fotot u publikuan nga Anastasiia Silchuk, bashkëshortja e njërit prej ushtarëve, dhe tregojnë katër ushtarë dukshëm të kequshqyer, me humbje të theksuar peshe pas muajsh në kushte të vështira në front.
Sipas familjarëve, ushtarët kishin kaluar rreth tetë muaj në një pozicion në bregun e majtë të lumit Oskil, pranë qytetit Kupiansk, ku furnizimet me ushqim, ujë dhe ilaçe realizoheshin vetëm përmes dronëve.
“Kur mbërritën në front peshonin 80-90 kg, ndërsa tani rreth 50 kg”, shkroi Silchuk, duke shtuar se në disa raste ushtarët kanë qëndruar deri në 17 ditë pa ushqim, duke u detyruar të pinë ujë shiu ose të shkrijnë borë për të mbijetuar.
Edhe të afërm të tjerë ngritën shqetësime për gjendjen e rëndë. Ivanna Poberezhnyuk deklaroi se “luftëtarët po humbasin ndjenjat nga uria”, ndërsa disa prej tyre mbeten ende të bllokuar në pozicione të ekspozuara.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës konfirmoi se komandanti përgjegjës për logjistikën është zëvendësuar dhe pranoi vështirësitë në furnizim, duke theksuar se zona është shumë pranë vijave ruse dhe çdo dërgesë bëhet nën rrezik të lartë.
“Gjithçka bëhet me dronë. Forcat ruse synojnë veçanërisht linjat e furnizimit”, tha një zëdhënës, duke nënvizuar sfidat në terren.
Autoritetet ukrainase kanë nisur një hetim për rastin, ndërsa burime nga terreni raportojnë se situata ka filluar të përmirësohet pas ndryshimit të komandës dhe rritjes së furnizimeve.
“Burri im më shkroi se ka ngrënë më shumë tani sesa në tetë muajt e fundit”, tha Silchuk, duke shtuar se ushtarët ende kanë nevojë për trajtim mjekësor dhe rotacion.
