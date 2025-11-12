Policia e Maqedonisë së Veriut ka arrestuar disa persona për abuzim dhe korrupsion me fondet IPA/IPARD të Bashkimit Evropian, që mbështesin zhvillimin rural të vendeve kandidate.
Sipas mediave maqedonase, policia ka arrestuar drejtorin e Agjencisë Shtetërore për Pagesat e Ndihmës Kombëtare dhe Komunitare për Zhvillimin Rural, Ilia Stoilev, me akuzën e ryshfetit me qëllim miratimin e paligjshëm të financimit për një ndërmarrje bujqësore në vend. Stoilev, i cili vjen nga partia në pushtet VMRO-DPMNE, dyshohet se ka rënë dakord me një ish-ministër të vendit për të marrë shumën prej 50,000 eurosh.
Në total janë 4 persona të dyshuar për këto abuzime me fondet e BE-së, të cilëve u është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, ndërsa disa të tjerë janë me masën “arrest shtëpie”.
Kreu i Agjencisë në Maqedoninë e Veriut u arrestua pasi merrte 400 euro si paradhënie të shumës totale, ndërsa përfituesit e ndihmës së BE-së janë kryesisht fermerë, blegtorë dhe investitorë në sektorin e bujqësisë, si dhe kompani përpunuese. Pas zbulimit të skandalit, qeveria e Maqedonisë së Veriut njoftoi pezullimin e pacaktuar të të gjitha fondeve nga BE për përfituesit e programit, derisa të përfundojnë hetimet e rastit të fundit.
