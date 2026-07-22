Ka përfunduar në burg Franco Malosso “Von Rosenfranz”, 69 vjeç, njeriu që krijoi të ashtuquajturin “Amfiteatri Berico”, një sit i reklamuar për vite me radhë si zbulim i jashtëzakonshëm arkeologjik, por që në të vërtetë rezultoi një mashtrim i ndërtuar nga e para.
Më shumë se pesë vite pas vendimit përfundimtar të Gjykatës së Kasacionit, Malosso po vuan dënimin në burgun e Ventimiglia-s, ku ishte zhvendosur pas nisjes së procesit gjyqësor.
Historia bëri bujë në Itali pasi 69-vjeçari e promovonte vendin si një sit arkeologjik me objekte që datonin nga periudha neolitike, greke dhe romake, duke u kërkuar vizitorëve deri në 40 euro për hyrje.
Megjithatë, hetimet e karabinierëve dhe Prokurorisë së Vicenzës zbuluan se nuk bëhej fjalë për asnjë zbulim historik. Sipas ekspertizave, i gjithë kompleksi ishte ndërtuar në kohët moderne me blloqe guri të përpunuara artificialisht për t’u dukur të lashta.
Gjykatat italiane e shpallën Malosson fajtor për ndërtime pa leje, falsifikim të veprave të artit dhe realizim të objekteve pa autorizim. Ai u dënua me 2 vjet e 4 muaj burg dhe 3 mijë euro gjobë, ndërsa Gjykata e Kasacionit hodhi poshtë të gjitha ankimimet e tij, përfshirë kërkesat për parashkrim dhe ulje të dënimit.
Autoritetet konstatuan gjithashtu se, për ndërtimin e “amfiteatrit”, ishte shpyllëzuar një kodër e mbrojtur nga ligji për peizazhin dhe ishin ngritur shkallë, kolona, statuja prej allçie dhe një liqen artificial në një sipërfaqe prej rreth 5 mijë metrash katrorë.
Që në vitin 2019, gjykata kishte urdhëruar jo vetëm dëmshpërblimin e Bashkisë së Arcugnano-s, por edhe rikthimin e zonës në gjendjen e saj fillestare, duke shembur të gjitha strukturat e ndërtuara në mënyrë të paligjshme.
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