Nëntë anëtarë të një delegacioni zyrtar nga Somalia, që mbërriti në Kosovë në fund të tetorit, rezultojnë të zhdukur pasi u larguan nga hoteli ku qëndronin në Prishtinë dhe nuk u paraqitën në aeroport për t’u kthyer në vendin e tyre.
Rasti ka shkaktuar shqetësim te autoritetet e Kosovës, të cilat i kanë kërkuar zyrtarisht Qeverisë së Somalisë të japë sqarime për vendndodhjen dhe sigurinë e tyre. Sipas një note diplomatike të 30 tetorit, nëntë personat u larguan nga akomodimi në mbrëmjen e 27 tetorit, pa njoftuar autoritetet që kujdeseshin për delegacionin.
Grupi kishte mbërritur në Kosovë më 25 tetor, me një fluturim të kompanisë “Turkish Airlines”, dhe drejtohej nga ministri i Shtetit për Punë Publike, Banesa dhe Rindërtim, Said Mohamed Mohamud, si dhe zëvendësministrja e Porteve, Fartuun Abdikadir Farah.
Ndërsa dy zyrtarët e lartë u larguan nga Kosova më 28 tetor, nëntë anëtarët e tjerë nuk u paraqitën në terminalin VIP të aeroportit të Prishtinës. Deri në momentin e dërgimit të notës diplomatike, autoritetet kosovare nuk kishin marrë asnjë informacion të konfirmuar për fatin e tyre.
Skandali raportohet të ketë shkaktuar edhe pasoja politike në Somali, ku dy ministra federalë thuhet se janë shkarkuar nga detyra, pasi dyshohet se kanë mundësuar përfshirjen e nëntë personave në delegacion në këmbim të parave. Sipas pretendimeve të raportuara nga media somaleze “Garoue Online”, të rinjtë ishin paraqitur si punonjës të institucioneve shtetërore, me synimin për të përfituar viza udhëtimi.
Megjithatë, këto pretendime nuk përmenden në komunikimin zyrtar të autoriteteve të Kosovës.
Po ashtu, burime të cituara nga media somaleze pretendojnë se nëntë personat kanë udhëtuar më pas drejt shteteve të tjera dhe kanë kërkuar azil, por as destinacionet dhe as statusi i tyre i emigracionit nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Kosova ka kërkuar nga Mogadishu informacione të qarta për vendndodhjen e tyre dhe garanci për sigurinë, ndërsa rasti ka ngritur pikëpyetje serioze mbi mënyrën e organizimit të delegacioneve zyrtare dhe dyshimet për abuzime me udhëtimet diplomatike.
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