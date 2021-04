Presidenti i vendit, Ilir Meta deklaroi para gazetarëve se ka bërë çdo gjë që të ishte prezent ditën e sotme në ceremoninë përkujtimore të vdekjes së katër martirëve në Shkodër. Meta tha se problemet do ti zgjidhë duke qënë në krye të demokracisë.

DEKLARATA:

META: Unë kam bërë cdo gjë për të qënë sot prezent këtu, pasi vendi është në një situatë kritike, por do të dalim me sukses. Unë cdo problem që kam do ta zgjidh duke qënë në krye të demokracisë. Sot do të nderojmë dhe kujtimet e klerikëve të Shkodrës që u martirizuan.

Gazetari: Çfarë keni për të thënë për akuzat e Topallit?

Meta: Nuk e di se cila është përgjegjësia ime, unë jam një student i dhjetorit dhe e kam thënë dhe më parë, se nuk jam i persekutuar, por kam qënë i bindur se nuk mund të tolerohet më. Kam qënë në anën e demokracisë, pro integrimit europian. Nuk kam qënë zëdhenës i kapjes së shtetit. Dhe atëherë qarkullonin shumë barcaleta apo jo. Tani kemi fuqi, votën tonë, ta përdorim për të mos lejuar largimin e shkodranëve dhe vlonjatëve.

g.kosovari