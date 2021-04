Ish-zëdhënësja e ish-kryeministrit Berisha, Erla Mëhilli, teksa ishte e ftuar mbrëmjen e djeshme në emisionin ‘Politkon’ u shpreh se ka pasur raste kur nuk ka qenë dakord me një pjesë të rasteve të mesazheve dixhitale që i vinin Berishës sepse duheshin verifikuar.

Ajo u tha se Berisha i postonte mesazhet ashtu siç njerëzit ia nisnin.

‘Unë nuk ka qenë dakord me mesazhet që ia nisnin të tjerët dhe ai i botonte sikurse ata ia nisnin. Nuk ka të bëjë me qëndrimet e tij, por me mesazhet e qytetarit dixhital, sepse disa duheshin verifikuar, nuk është kaq e thjeshtë, sepse njerëzit i përdorin. Unë pi kafe me shumë njerëz të tjerë që kanë qenë në parti, dhe me zonjën Topalli kam pirë kafe se e kam mike. Mund të pi kafe edhe me kundërshtarët politikë. Topalli është një grua e fortë dhe më vjen keq që nuk është në PD.’– tha ajo.

g.kosovari