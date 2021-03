Pas shqetësimit të shprehur në media se kishte humbur kontaktet me motrën e prekur me Covid, ka reaguar 40-vjeçarja.

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar një video, ku pacientja shfaqet duke falënderuar doktoreshë Najada Çomon dhe stafin në Spitalin Covid-1.

“Përshëndetje doktorësh Najada, ti je mbretëresha e spitalit. Faleminderit shumë për çdo gjë që bën për të gjithë pacientët te Infektivi. Por kur u sëmura kisha shumë frikë të vija këtu te Infektivi, nga fjalët negative të njerëzve. Isha e frikësuar. Unë jam fansja jote e parë, edhe jashtë ku jetoja në Amerikë dhe Greqi të ndiqja me pasion.

Dukeni që jeni njeri shumë i mirë dhe vetëm nga që të njohja ty vendosa të vija dhe thashë kam besim te ai njeri. Do ta shoh personalisht dhe çdo gjë ka mbaruar, do bëhem mirë. Të falënderoj shumë, qofsh mirë gjithmonë se po bën gjëra të mrekullueshme! Dua të them për stafin dhe infermieret, unë jam shumë e kënaqur. Nuk kam fjalë.

Nuk e di përse kaq negativitet nga njerëzit që dalin jashtë dhe flasin ndryshe. Ti je shembulli i të gjithëve. Sa zemër të mirë keni! Na shihni nga ana njerëzore pastaj si pacientë. Qofshi mirë të gjithë”, shprehet ajo në video-mesazh.

Një qytetar, i cili ishte vëllai i pacientes rrëfeu sot për “News 24” se prej dy ditësh nuk di asgjë për motrën që është shtuar në spital, e cila është për më tepër me transplant në veshka.

“Sot s’kam kontaktuar fare. Tani i shkruaj mesazhe dhe nuk përgjigjet. Erdha për t’i dërguar disa gjëra. Shpresoj… Jo, jo absolutisht asnjë s’më ka telefonuar. E di se nga cili mjek ndiqet se më ka thënë motra, por nuk kam asnjë kontakt. Motra është në gjendje të keqe, është 40 vjeçe, është me transplant në veshka. Shpresoj të bëhet diçka. Atë uroj, nuk ka gjë tjetër”.

