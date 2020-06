“Do të privatizojmë klubin. Do të rregullojmë problemin e pagave. Do të ndërtojmë një Vllazni kampione“, – deklaronte me të madhe herë pas here kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi. Fjali që në fund kanë shërbyer vetëm për barsoleta në Shkodër, pasi në realitet Vllaznia lëngon dhe është në gjendje skandaloze.

Kuqeblutë kaluan nga ferri i Kategorisë së Parë, në ferrin e Superiores me 1001 probleme. Privatizimi nuk duket, premtimet e znj. Ademi janë fjalë politikanësh, që nuk e kanë për turp të bërtasin me të madhe dhe të mos bëjnë asgjë. Në fund, vuajtjet më të mëdha i kanë tifozët shkodranë, sepse janë ata që paguajnë miliona lekë nga taksat e tyre që shkojnë për një klub pa zot, pa krye… po themi që shkojnë vetëm në klub!

Hija e privatizimit – Kur mendohej se Vllaznia nuk kishte asnjë shpresë, pasi privatizimi i saj ishte kthyer në një labirinth nga lojërat sipër dhe poshtë tavoline të Bashkisë, shfaqet Alban Xhaferi. Presidenti i ekipit të basketbollit ka një ndjeshmëri të madhe për sportin dhe me klubin e basketbollit ka treguar se mund të bëjë mirë. Ai ka investuar në lojtarë dhe Vllaznia po lufton për tituj në arenën kombëtare, ndërsa po paraqitet mirë dhe në Ballkaniadë.

Prezantimi i trajnerit Hysen Dedja nga kryebashkiakja Ademi dhe administratori Suad Lici

Xhaferri aspiron që të marrë drejtimin e klubit të futbollit. Ai së bashku me stafin e tij përpiluan një letër ku argumentonin qartë se pse e duan klubin dhe rrugën se si mund ta marrin. Një iniciativë e tillë duhet të ishte pritur me tapet të kuq nga Bashkia Shkodër, por diçka e tillë nuk ka ndodhur. Praktikisht, Bashkia ka mbyllur dyert dhe duan që të vazhdojnë administrimin e klubit.

Pse? Një pyetje 1 milion dollarëshe, pasi në Shkodrën e 100 problemeve, duket luks i tepërt për një Bashki që të mbajë barrën e rëndë të kuqebluve. E megjithatë, arsyeja dihet, përtej delikatesës dhe frazave të kujdesura, klubi shkodran është përdorur ndër vite për abuzime dhe punësime të militantëve.

Xhaferri mund të dështojë totalisht, pasi shpenzimet nuk janë të njëjta si në një klub basketbolli në krahasim me një klub futbolli. Menaxhimi është shumë më i vështirë, por duket e pakuptimtë sjellja e Bashkisë, kur duhet të ishte vetë e interesuar për gjetjen e një presidenti.