Përfundon pa sukses, përpjekja për një tryezë të re paqeje mes SHBA dhe Iranit në Pakistan. Pasi më herët deklaroi se një delegacionin amerikan i përbërë nga të dërguarit e posaçëm të Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner do të udhëtonte në Pakistan të shtunën për bisedime me Teheranin, por presidenti amerikan u detyrua të përgënjeshtronte vetëm këtë të shtunë, kur tha se udhëtimi ishte anuluar.
“Sapo e anulova udhëtimin e përfaqësuesve tanë në Islamabad për t’u takuar me iranianët. Shumë kohe e humbur në udhëtim, shumë punë!”, deklaroi ai në rrjetet sociale.
Trump shtoi se përveç kësaj ka shumë luftime të brendshme dhe konfuzion për lidershipin në Iran.
“Askush nuk e di kush ka kontrollin, përfshirë vete ata”, shtoi më tej Trump. Sipas tij, SHBA ka të gjitha kartat në dorë, dhe nëse duan të flasin thjesht të telefonojnë. Ministri i jashtëm Iranian Abas Arakçi gjendej këtë të shtunë në Pakistan, ku zhvilloi bisedime me kryeministrin Sharif, dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Por pala iraniane refuzoi te ulej ne bisedime edhe me delegacionin amerikan.
Arakçi tha se kishte parashtruar pikëpamjet e Iranit lidhur me armëpushimin dhe përfundimin e plotë të luftës së imponuar ndaj Iranit, siç bëri të ditur.
Një burim tjetër iranian pohoi se nuk do të pranonin kërkesat maksimaliste të SHBA. Ndërkohë në një deklaratë, forcat e armatosura të Irani kërcënuan të kundërgjigjen nëse SHBA vijon bllokadën në Ngushticën e Hormuzit. Presidenti Mahumud Pezeshkian i bëri thirrje popullit të kontrollojë konsumin e elektricitetit ndërsa bllokada ndaj porteve vijon.
