Shtetet e Bashkuara duhet ta shohin me kujdes rritjen e fundit të numrit të të shtruarve në spital me Covid-19, paralajmëroi eksperti i sëmundjeve infektive të enjten. Dr William Schaffner i tha CNN se ekspertët e dinin që rihapja do të ishte e ndërlikuar.

“Nëse njerëzit janë të pakujdesshëm dhe jo të kujdesshëm, atëherë do të shihni një rritje të rasteve,” tha Schaffner, një profesor i sëmundjeve infektive në Qendrën Mjekësore në Universitare Vanderbilt. Schaffner tha se ka parashikuara që do të ketë 57,000 vdekje shtesë .

“’Është thjesht një parashikim, por megjithatë, është një numër thelbësor i parashikuar gjatë atyre që supozohej të ishin ose shpresonin për muaj më të qetë,” tha Schaffner. “Covid nuk do të bëj pushime verore por do të qëndrojë me ne.”

g.kosovari