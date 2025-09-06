Anëtarja e Këshillit Bashkiak Elbasan, Doris Madhi, ka reaguar lidhur me një lajm të Syri Tv, duke i cilësuar pretendimet e kësaj media si të pavërteta dhe të motivuara politikisht.
Në një deklaratë publike, Madhi tha se çështja e shpronësimit të Teatrit Skampa është diskutuar dhe votuar që në mbledhjen e korrikut, me votat e mazhorancës dhe të një pjese të opozitës. Ajo hodhi poshtë versionin e dhënë nga Syri.net, duke theksuar se “opozita e vërtetë bëhet në këshill, me transparencë dhe dinjitet, jo me lajme të fabrikuara”.
Madhi akuzoi një pjesë të këshilltarëve të opozitës për kontradikta, pasi fillimisht kishin votuar pro shpronësimit, ndërsa më pas pretendojnë se nuk janë njohur me pronarët ligjorë të godinës. “Fjalët se prona është falur nga Xhavit Biçakçiu janë qesharake për çdo elbasanlli,” u shpreh ajo.
Duke theksuar se tashmë çdo votim është i shënuar dhe i shfaqur elektronikisht, Madhi tha se epoka e marrëveshjeve të fshehta ka përfunduar. “Opozita nuk bëhet me dy mendje: ose mblidhuni e bëjeni, ose kaloni hapur në mazhorancë,” – u shpreh ajo, duke iu referuar edhe krizës së brendshme në PD.
Postimi i plotë:
Ndjehemi sot të detyruara nën cilësinë e Këshilltareve Bashkiake dhe marrim shkas nga një lajm i publikuar nga media Syri.net të vemë në dijeni qytetarët e Elbasanit në lidhje me një çeshtje që i prek drejtpërdrejt:
Shpronësimi i Teatrit Skampa.
Në mbledhjen e datës 3 Shtator u diskutua dhe u votua mbi vlerën financiare të akorduar për Shpronësimin e hollit të Teatrit Skampa, i cili mori formë në mbledhjen e muajit Korrik me votat e Partisë Socialiste dhe një pjese të votave të opozitës.
Nga lajmi i publikuar nga media e partisë Syri.net (fatkeqësisht tonës, që për arsye banale analfabetizmi funksional ka vendosur të na çensurojë) del në pah shfajësimi dhe paaftësia profesionale e këshilltarëve të opozitës gjoja duke kundërshtuar shpronësimin që një mbledhje të shkuar kanë votuar po vetë. Patetizmi i të ndjerit të mashtruar se gjoja nuk dinë se cilët janë pronarët legjitimë të Teatrit Skampa apo fjalët që Xhavit Biçakçiu e ka falur vetë pronën e tij tingellojnë qesharake në veshët e çdo elbasanlliu!
Fjala ime dhe e Znj. Valbona Balliu në këshill siç keni mundësi të dëgjoni më poshtë bëri debatin dhe opozitën e vërtetë, siç bëjmë tashmë që ditën e parë që qytetarët na votëbesuan!
Ndaj, nuk ka media partie, pazar a thashethem politik a personal që mund të na ndalojë të bëjmë opozitë pastër, me dinjitet e profesionalizëm duke artikuluar të vërteta!
Mbaroi epoka e marrëveshjeve okulte, e ditëve kur dora ngrihej fshehtas apo përgjysmë….në fakt tani del në një tabelë elektronike në Këshill që zor se publiku do ta shohë…pa merak do ju azhornoj unë!
Opozita nuk bëhet me dy mendje, o mblidheni e bëjeni, o kaloni në grupin e mazhorancës aty ky rrini me një këmbë që në kohërat e Lulit që ju polli e po ju rrit në kurriz të qytetarëve!
P.S. Ndani mendjen: Berishën e njihni si kryetar të PD-së apo i njihni vetëm shijet e posteve që po ju shpërndahen nga halli?!/tema/
