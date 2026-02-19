Analisti Albatros Rexhaj, i ftuar në studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2CNN, pati kritika për opozitën, duke thënë se ajo “po mundohet që t’i ikë të vërtetës që pjesën më të madhe të fajit e ka vetë sepse nuk arrijnë që të krijojnë komunikim me njerëzit që do të duhet të ngriheshin e të luftonin për një kauzë”.
“Unë mendoj që kur ekziston vullneti qytetar, nuk ka forcë që e ndal. As mafia, as politika, as biznesi. Opozita në Shqipëri po mundohet që t’i ikë të vërtetës që pjesën më të madhe të fajit e kanë vetë sepse nuk arrijnë që të krijojnë komunikim me njerëzit që do të duhet të ngriheshin e të luftonin për një kauzë, sepse nuk kanë kauzë që rezonon me njerëzit”, tha Rexhaj.
“Në Kosovë, kundër Albin Kurtit ishin të gjithë ndërkombëtarët, Shqipëria, bizneset të gjitha, me kërcënime nga më të ndryshmet, edhe në fund e konfirmuan Albin Kurtin dy herë. Unë mendoj se kur ekziston një kauzë që ia mbush mendjen njerëzve që duhet refuzuar një opsion politik, njerëzit e bëjnë. Janë këta shqiptarë që kanë rrëzuar Enver Hoxhën, Sali Berishën, Fatos Nanon, kanë kthyer prapë Sali Berishën…”, shtoi Rexhaj.
Bumçi u përgjigj: “Por, ka pasur zgjedhje të lira Albatros”.
Duke iu drejtuar Aldo Bumçit, analisti tha: “Ju nuk jeni gjendje të bindni qytetarët shqiptarë që jenu duke luftuar për demokraci. Qytetarët shqiptarë thonë se ju jeni të gjithë njësoj”.
