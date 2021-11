“Ka një risi që nuk është vënë re shumë edhe në qindra orë debate dhe komente politike në studio televizive. Risia është me ndreqjen e një artifici dhe kundërkohë, kundërthënie të zotit Basha që kishte të bënte me konfliktin e hapur me zotin Berisha. Deri dje pranohej ky konflikt por nuk thuhej. Ishte e gabuar mënyra se si një pjesë e PD tentonte t’i jepte përgjigje këtij shqetësimi duke lexuar statutin. Nga java e shkuar deri tani Basha po i përgjigjet kësaj lëvizje politike me mjete politike. Nëse kthehemi te pezullimi i Berishës, Basha rrëfeu se nuk besonte por pranonte vendimin e SHBA. Në fillim e lëvdonte si Mark Antoni Çezarin dhe po në të njëjtin fjalim bënte thirrje për groposjen e tij. Kjo kundërthënie i ka krijuar probleme zotit Basha. Po të ishte kështu, çdo kush tjetër mund ta bënte përjashtimin e zotit Berisha, përveç Bashës.