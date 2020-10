Shehi shpreson që shqiptarët të “zgjohen” e të shohin se Rama është e keqja e vendit, që po i lë njerëzit të presin nëpër dogana.

Shehi: Të ishte për mua do kisha vënë vija të kuqe më përpara. Ne ia kemi lënë në dorë dhe arbitrit ndërkombëtar. Ndryshimi i kushtetuetës është i paprecedentë. Shpresoj që zgjedhjet të jetë të ndershme. Ndërkombëtarët fatmirësisht për opozitën kanë reaguar. Sherrxhiu është Rama, që do e paguajë dhe çmimin politik. Kemi 8 vjet me Ramën dhe ndërkombëtarët na kanë lënë te dera. Ishalla na pranojnë kështu gjysma gjysma. Uroj që shqiptarëve t’u vijnë mendtë, dhe të kuptojnë se kush është e keqja, kush ia ka lënë fëmijët te dera. Narrativa e Ramës është e gabuar.

Kur thotë se jo do vi Meta jo do vi Berisha. Meta është në funksionin e tij, s’ka punë me zgjedhjet. Ne e kemi liderin tonë dhe goxha të mirë, z.Basha. Meta është provuar, Rama po, tani e ka radhën Basha. Nuk po them të bëjmë eksperimente, hajd ta provojmë. Narrativa se PD e drejton Berisha dhe jo Basha, se lideri i opozitës nuk është Basha, por Meta, i çon ujë te burimi vetëm Edi Ramës.

Rama nuk është normal, me sjelljen e tij është anormal. Hajde kthehemi në normalitet. Me 3D do ta bëjë Shqipërinë me 4 aeroporte. Ne kemi detyrën e përditshme dhe të përjetshme të denoncojmë korrupsionin dhe këto mega-vjedhje. Kemi thënë që do e rrëzojmë, por s’do të thotë që ta rrëzojmë që të nesërmen e zgjedhjeve.

Gjatë intervistës në Report tv, Shehi tha se partia e tij do bëjë koalicion vetëm me PD, dhe se të vësh kundër Metën me Ramën, është njësoj si të vendosësh dy të majta kundër njera-tjetrës.

Shehi: LZHK është më e djathta në koalicion, nga e majta shkohet në të djathtë, jo nga e djathta në të majtë. Ne do të shkojmë me PD-në. Kjo është fryma, për të hyrë me LSI nuk bëhet fjalë, LSI është një forcë e qendrës, por ka elektoratin e vet që shumica vjen nga e majta. Megjithatë, asgjë nuk është vendosur se nuk është vendosur ligji. Të vesh Metën kundër Ramës është të vësh përballë dy të majta, ku është e djathta në Shqipëri, ku është opozita, ku është dhjetori i Shqipërisë dëshira për ta rrëzuar të majtën.

/e.rr