Kryeministri Edi Rama në emisionin “Opinion” deklaroi se nuk mund të ketë hajdut 2 metra. Rama gjatë një debati me Lorenc Vangjelin dhe Armand Shkullakun theksoi se disa politikanë kanë lidhje të drejtpërdrejta me korrupsionin. Por kryeministri tha se për këtë qëllim ai futi në program Reformën në Drejtësi, ku u goditën prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar. Ai u shpreh më tej se nëse këta të fundit nuk arrestohen, nuk ka si të pastrohet edhe politika.

Debati:

Edi Rama:E ke ulur nivelin e tullave që u bien në kokë njerëzve. Unë kam thënë që është bërë një modë që të gjithë politikanët janë legena, të gjithë vjedhin e të tjera. Mua më marrin të keqe të gjithë ata që flasin kështu, nuk ka hajdut 2 metra, nuk ekziston. Unë nuk jetoj çfarë fus në gojë, ujë jetoj çfarë nxjerr nga goja. Nuk jetoj me idenë që do të rroj 2 mijë vjet. Unë e di që kur do të vijë dita me vete nuk do të marrë asgjë. Mbrapa do të ose nuk do të lë kujtimin tim.

Lorenc Vangjeli: Çfarë ishin më përpara sipaas gjykimit tuaj, ishit edhe legenë edhe hajdutë pra.

Rama: Më ler ta mbaroj mo, ajo që them është që nuk diskutohet që politikanët kanë lidhje të drejtpërdrejta dhe kanë mëkate të drejtpërdrejta dhe kanë përgjegjësi të drejpërdrejta, jo të gjithë dhe jo njësoj për korrupsionin. Por, kurrë derisa unë e vura në programin e Partisë Socialiste dhe nuk e mbaj mend, se dua të jem i pasaktë flas Shkullaku me gjysëm të vërteta. Lapsi nuk është gjysëm vërtetë, peneli është i vërtetë.

Shkullaku: Lapsi është i mprehtë.

Rama: Lapsi të jep vetëm hijen, peneli i jep formën dhe ngjyrën. Ti i fut edhe një .al në fund dhe ta hajë kush ta hajë. Të mprehtë e ke, por e spektrin e gjysëm të vërtetës. E vura në program Reformën në Drejtësi dhe u bë se isha unë dhe PS-ja. Për herë të parë u gofit koorporata e gjyqtarëve dhe prokurorve. Po jua them këtu, po nuk hynë në burg dhe po nuk u përgjigjën, ata të cilët e kanë garantuar dhe menaxhuar korrupsionin e politikës, që janë ata jo të gjithë, që ishin krijuesit më të mëdhenj të korrupsiot, harrojeni që pastrohet politika.

g.kosovari