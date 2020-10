Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka deklaruar se çdo ndryshim në Kodin Zgjedhor që do të votohet gjatë seancës së sotme plenare, në kundërshtim me marrëveshjen e 5-Qershorit, do të ankimohet në Gjykatën Kushtetuese.

Nga rruga Myslym Shyri, ku kryedemokrati zhvilloi një takim me bizneset e vogla në këtë zonë, tha me bindje se kryeministri Edi Rama do të largohet nga qeveria dhe nuk ka asnjë manovër që e shpëton nga premtimi popullor.

“Çdo ndryshim në Kodin Zgjedhor që do të kontestohet në Gjykatën Kushtetuese. Rama ka një frikë dhe ka tmerr nga zgjedhjet e lira, por tashmë nuk ka shpëtim. Nuk ka formulë që e shpëton Ramën nga premtimi popullor. Sikur vetëm për premtimet e pambajtura. Edi Rama do largohet. Do kontestohet çdo hap antikushtetues që do të bëhet, në kundërshtim me 5 qershorin. Nuk ka formulë që do ta shpëtojë këtë bandë nga ndëshkimi i njerëzve, tha Basha ndër të tjera.

Sipas Bashës, çdo hap antikushtetues do të kontestohet në të gjitha format. “Kjo s’ka asnjë diskutim. Në kundërshtim me 5 qershorit dhe standardet e OSBE-ODIHR, do të kontenstohet. Nuk ka formulë që ta shpëtojë këtë bandë nga ndëshkimi i njerëzve. Njerëzit shumë shpejt do ta japin verdiktin e tyre sepse e bëjnë fare qartë kontrastin midis opozitës dhe një bande që e trajton Shqipërinë si çifligun e saj“, tha Basha.

g.kosovari