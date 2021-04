Pas humbjes së zgjedhjeve të 25 Prillit, Lulzim Basha ka thyer më në fund heshtjen.

Përmes një deklarate nga selia blu, kreu i Partisë Demokratike tha sot se shqiptarët ia dolën të rrëzonte regjimin komunist pasi janë një popull që beson te demokracia.

Ai ka hedhur poshtë zërat për t’u dorëhequr duke u shprehur se do të vijojë të drejtojë betejën për fitore.

“Beteja jonë për demokraci ka vijuar çdo ditë anembanë Shqipërisë. Unë besova se fal fuqise së mrekullueshme të popullit ne do ta fitonim dhe do t’ia kthenim Shqipërisë demokracinë. Sepse këto zgjedhje nuk kishin të bënin me demokracinë. Ne hymë në betejë jo me një kundërshtar politi, por me një regjim që bëri gjithçka. Dhjetëra mijëra vota të pavlefshme ka këto zgjedhje. Miliona euro të hedhura për të realizuar blerjen e votave. Kush mendon se do të dorëzohemi, nuk na njeh mirë. Beteja vetëm ka filluar dhe do ta çojmë deri në fitore” – tha Basha.