Aldi Rama i cili vrau ditën e djeshme efektivin e policisë Saimir Hoxha nuk jetonte me prindërit pasi ata ishin divorcuar.

Valbona Kolgjini nëna e 21-vjeçarit jetonte në Durrës te motra e saj dhe nuk kishte kontakte me djalin e saj. Menjëherë pas krimit që kreu 21-vjeçari, nëna e tij është shoqëruar nga Policia ku ka dhënë dhe dëshminë e saj.

Sipas “BW”, Valbona Kolgjini ka deklaruar në polici se me të birin kishte pak kontakte, pasi nuk jetonte me të pas divorcit me babain e tij, ndonëse 4 vjet më parë ishte regjistruar në Durrës si banore e lagjes 17 bashkë me djalin.

Ndërkohë ditën e sotme ajo s’ka pranuar të flasë për mediat pasi në shtëpinë e saj janë hapur dyert e mortit për humbjen e djalit 21 vjeç.

/m.j