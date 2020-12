Erza Ramuka u bë kryefjala e mediave rozë pas deklaratave të saj se në Kosovë nuk jetohet 2.000 euro në Kosovë.

E ftuar në emisionin ‘Glamour Zone’ në RTV ORA aktorja është shprehur se kjo gjë është një trillium i mediave dhë që ajo nuk e kishte thënë.

Ester Bylyku: Cili ka qenë momenti yt më i sikletshëm televiziv?

Erza Ramuka: Ka qenë një intervistë që kam dhënë në emisionin ‘n’Kosov Show’. Unë asnjëherë nuk kam thënë me 2.000 euro nuk jetohet në Kosovë. Portalet e kanë trilluar këtë për klikime. Në Kosovë dhe në të gjithë botën jetohet sipas mundësive, dikush me një rrogë të vogel, dikush me ndihmë sociale, dikush me një rrogë mesatare.Nuk do të shprehesha asnjëherë në atë menyrë.

g.kosovari