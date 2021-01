Teksa Jozefina Topalli dhe Astrit Patozi, jane dakordesuar per te dale me një listë të përbashkët me 25 prill, gazetari Endri Xhafo ka thene se ka shumë skeptikë që i gjykojnë me idenë se nuk janë fytyra të reja në politikë, por kanë më shumë se 20 vjet.

Patozi tha se njerëzit karakterizohen nga idetë që kanë, dhe se eksperienca është e nevojshme, nderkohe qe perplasen me gazetarin duke nenvizuar se nuk jane te vjeter, duke qene se asnje nuk ankohet per Berishen dhe Meten!.