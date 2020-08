Sjellja “mbresëlënëse” e vajzave të showbiz shqiptar/ Lati: Pitbull me dy këmbë!!

Roza Lati është përballur me një situatë të pakëndëshme ditën e sotme. Moderatorja teksa ka qënë duke pushuar në jug të vendit, së bashku me vëllain dhe qenin e saj, Sashën është përballur me ofendime nga një zonjë e cila i kërkonte që të largonte qenin e saj nga plazhi.

Roza e ka shpjeguar të gjithë situatën në disa story të publikuara në Instagram. Moderatorja duket tejet e indinjuar nga fjalët e zonjës te cilen e cilësoi si ‘Pitbull me 2 këmbë’.

Roza bën me dije se zonja e cila kishte frikë për jetën e fëmijëve që gjendeshin aty pranë, mori në telefon policinë dhe e gjithë kjo situatë ndikoi dhe në humorin e njerëzve që po pushonin në bregdet.

Eshtë momenti që duhet të përballemi me disa situata injorante. Ishim në plazh për qejfin tonë. Të gjithë fëmijët nga mosha 5, 6, 7, deri në 9 vjeç kanë loz me rradhë me Sashën, i kanë hedhur shishen në plazh për ta kapur.

Del një grua e vjetër, duhet të them plaka po po them grua e vjetër meqe jemi me kulturë. Ishte një thes hormonesh, la nam në mes të plazhit duke ulëritur kanë frikë fëmijët, nuk lejohet qeni, do thërras policinë, lidhe qenin.

Ndërkohë që të gjithë fëmijët po loznin me qenin. Pse duhet një grua e vjetër, të ngrje në këmbë plazhin? Mendoj se duhen sulmuar këto fenomene menopauze.

Dimë te themi se sapo u larguam nga plazhi. Unë ika me përshtypjet më të mira nga plazhi , po jo me përshtypjet më të mira nga pitbulli me 2 këmbë.- shprehet Roza Lati.