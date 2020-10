Kryeministri Edi Rama, gjatë konferencës anti-korrupsion ka theksuar edhe problematikat në hipotekën e Vlorës.

Ai ka bërë një shembull krahasimi me gjermanët dhe suedezët, duke thënë se ata nuk janë më të mirë se vlonjatët, se edhe ata janë të prirur për korrupsion, por diferencën e bën funksionimi i sistemit.

“Kanë pasur gjueti shtrigash dhe kanë përfunduar po aty. Nuk kanë ndarë sistemin. Nuk janë suedezët më të pastër se shqiptarët nga genet. Sillini 40 gjermanë dhe i lëmë 40 ditë dhe flasim si do të jetë situata e tyre shpirtërore dhe tundimet e profetit që rezistoi. Duhet të bëjmë sistemet. Pse hipoteka e Vlorës është problem? Dhe deri kur..? Sepse nëse ne sot kemi hyrë në regjistrimin e pronave, kemi bërë ligjin dhe aktet nënligjore, kemi sistemin që do t’i ketë të përcaktuara, do të jetë e pamundur që ta marrësh pronën ta hedhësh në det, dhe tjetrin ta bësh pronar në mes të detit. Ka vetëm një rrugë që të bëjmë këto përpjekje duke marrë parasysh që jemi në nivel të ri. Të gjitha institucionet ku jepen shërbime, do të kemi pjesëtarë të rrjetit që do të jenë vetëm për këtë punë. Korruptimi i fakteve duhet të luftohet bashkarisht”, tha Rama.