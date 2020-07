Kryeministri Edi Rama nuk është tërhequr nga ndalimi i koalicioneve parazgjedhore dhe sot konfirmoi se do të fshihen.

Rama koalicionet e përbëra parazgjedhore në Shqipëri i quajti një shpikje shqiptare, tipike hile që nuk janë në asnjë vend të OSBE, nga Vancouver në Vladivostok.

Sipas Ramës modeli që ishte deri tani ishte një tren me 40 vagonj ku vota shkonte për lokomotivën, por edhe vagoni i dytë sillej si lokomotivë.

Rama thotë se ky model koalicioni rëndon mbi standardin dhe me votimi ne sotëm nuk do të jetë më.

”Këtu sot kjo votë është me dinjitet. është vendimmarrja jonë. Tërësisht e përputhur me standardet ndërkombëtare. Ambicien për ta bërë Shqipërinë vend demokratit. Më shumë përgjegjësit për të zgjedhurit ndaj zgjedhësve. Që përkthehet në punë dhe jo në sherr.

Dëshiroj të vazhdojn ta dëgjojnë këtë mesazh partnerët tanë. Këtu mendoj se duhet ta dëgjojnë edhe ata kolegët tanë që janë në rrugë, që shkuan vetë.

Ligjvënësit duhet të jetë i ndërgjegjshëm që në sistemin zgjedhor të garantojë lidhjen e drejtë dhe të ndershme, mes kandidatit dhe votuesit, subjektit që e përfaqëson më mirë. Nëse ka një mekanizëm që nuk garanton votën e lirë të ndershme, atëhere është sistemi unikal në OSBE i koalicioneve të përbëra. Nuk e ka asnjë vend nga Vancouver në Vladivostok. Shpikje shqiptare, tipike hile. Që rëndon mbi standardin.

Lidhjen e drejtë dhe të ndershme, çfarë lidhje e ndershme është kur ti i thua votuesit ke një tren me 40 parti dhe nuk ke mundësi t’i shohësh ata nëpër vagona. Hidhe votën këtu te vagoni që do të kapi dora, dhe vota jote nuk i shkon atyre që janë në vagon, por te lokomotiva ose vagoni i dytë. Dhe Vagoni i dytë sillet si lokomotivë. Këtë nuk e ka askush, dhe këtë do e fshijmë. Një hile që ka karakterizuar zgjedhjet dhe ka mohuar vullnetin e shqiptarëve.

Churchilli thotë kush nuk ndryshon mendim është budalla. Dhe unë jam shumë i qetë sot që pavarësisht se nuk kam një mendim siç e ka Myslimi e Hajdari, çdo bëjnë listat e hapura, aman kjo është ajo që do populli.”- tha Rama.

g.kosovari